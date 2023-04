Infortunio Dybala, nuova esami per la Joya

Infortunio Dybala, nuovi esami per la Joya oggi: ecco l’esito dei controlli ai quali si è sottoposto il calciatore argentino. Sospiro di sollievo Mou

C’era apprensione per Dybala. Per la sua caviglia, quella che Palomino con un intervento durissimo ha messo a rischio durante il match contro l’Atalanta di lunedì sera. Quell’apprensione, in vista anche dei prossimi impegni della Roma, rimane. Anche perché vuoi o non vuoi Mourinho non avrà la migliore Joya a disposizione.

Ma almeno un sospiro di sollievo lo Special One lo può tirare. Perché secondo quanto raccolto da calciomercato.it i primi esami ai quali si è sottoposto il campione argentino non hanno dato esito negativo. Anzi: quelli avevano escluso un interessamento ai legamenti della caviglia. Mentre oggi, il campione del Mondo, si è sottoposto a ulteriori controlli che hanno dato di nuovo, fortunatamente, gli esiti sperati.

Infortunio Dybala, l’esito dei nuovi esami

La nuova ecografia alla quale si è sottoposto l’ex Juventus – la Luce dentro la Roma – ha confermato che si è trattato soltanto di un duro colpo che non ha portato serie conseguenze. Dybala dallo staff medico giallorosso verrà valutato giorno per giorno, e si spera anche di poterlo avere a disposizione sabato sera, quando all’Olimpico si presenterà il Milan – fischio d’inizio alle 18 – per una partita fondamentale per il piazzamento Champions League per la formazione giallorossa.

Dalle parti di Trigoria filtra un moderato ottimismo, a quanto pare. Anche se nessuno, in vista anche della doppia sfida al Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League non si vuole prendere nessun rischio. La Joya tornerà a disposizione solamente nel momento in cui, anche lui, si sentirà pronto a scendere in campo senza nessuna paura. Potrebbe essere sabato come potrebbe essere nel prossimo turno di campionato in mezzo alla settimana. La cosa certa è che di problemi gravi non ce ne sono. E questa non è che una buona notizia per un finale di stagione che, è evidente, non è sicuramente adatto ai deboli di cuore.

In ogni caso, pochi istanti fa, è arrivata anche una comunicazione da parte della Roma sulle condizioni di Dybala: nessuna lesione per l’argentino ma trauma contusivo-distorsivo.