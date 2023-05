Calciomercato Roma, 50 milioni e addio: c’è stato l’incontro

Calciomercato Roma, 50 milioni in Serie A: scatta l’effetto domino immediato che coinvolge anche i giallorossi

Sappiamo che uno degli obiettivi per la Roma la prossima stagione – o al massimo tra due – sarà quello di prendere un portiere che vada a sostituire Rui Patricio, in scadenza nel 2024, ma anche in avanti con l’età per poter pensare di continuare con lui anche negli anni a venire.

Nelle ultime settimane è ancora venuta fuori un’altra ipotesi: quella di prendere un portiere importante per il prossimo anno che si vada ad alternare con l’estremo difensore portoghese in vista di una staffetta definitiva che per forza di cose non può essere tanto lontana nel tempo. Una situazione quindi in continuo movimento con un portiere che la Roma avrebbe messo nel mirino. Ma non solo Pinto lo guarda con molto interesse, ma anche la Juventus e soprattutto l’Inter, che in vista anche di una possibile cessione di Onana alla fine dell’anno lo sta monitorando.

Calciomercato Roma, Inter su Vicario

Il nome ovviamente è quello di Vicario, portiere dell’Empoli, che inizialmente era cercato dalla Lazio. Poi anche la Roma lo ha messo nel mirino così come la Juventus. Adesso invece ci sarebbe il forte interesse di Marotta per andare a sostituire il portiere preso a parametro zero dall’Ajax che potrebbe portare nelle casse nerazzurre – e sul bilancio una clamorosa plusvalenza – 50 milioni di euro.

Sul portiere c’è il Chelsea, ma tutta la Premier in generale sarebbe interessata alle prestazioni del giocatore e un primo incontro tra l’agente e la dirigenza nerazzurra ci sarebbe stato nei giorni scorsi così come raccontato da Fcinter1908 che ha parlato di un approccio – confermando quindi che il giocatore non sarebbe incedibile – la scorsa settimana nei giorni del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Un addio di Onana non farebbe altro che dare un’accelerata al possibile assalto interista su Vicario. Con la Roma che comunque guarda con molto interesse alla questione.