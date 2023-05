Calciomercato Roma, telenovela infinita: Simeone ha l’ultima parola

Calciomercato Roma, la decisione di Simeone potrebbe ribaltare le carte in tavola e aggiungere una nuova pagina alla telenovela che si protrae da tempo.

Con uno sguardo rivolto al campo e uno proteso a carpire eventuali orizzonti da scandagliare, gli uomini mercato della Roma si accostano alle settimane che porteranno all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato con la volontà di puntellare l’organico con innesti di qualità.

Il fatto che i giallorossi in tempi non sospetti abbiano messo gli occhi su profili come N’Dicka e Aouar la dice lunga sulla volontà della proprietà. La Roma farà tutto il possibile per provare ad alzare l’asticella, sia sotto il profilo dell’esperienza che della caratura internazionale, avallando acquisti in grado di imprimere la sterzata decisiva. Oltre al centrocampo e alla difesa, però, il focus sarà rivolto inevitabilmente anche sul reparto offensivo. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la partenza di Zaniolo non è stata ancora sostituita. L’acquisto di un attaccante esterno, dunque, molto probabilmente rappresenterà una delle tracce da seguire del prossimo mercato giallorosso. I profili, del resto, non mancano affatto. Tra questi il profilo di Hakim Ziyech, seppur da una posizione defilata, continua ad essere spendibile in ottica Roma.

Calciomercato Roma, Ziyech-Atletico: le ultime dalla Spagna

Accostato in tempi non sospetti alla Roma, l’ex esterno dell’Ajax è stato il protagonista di una vera e propria telenovela invernale. Il suo approdo in prestito al Psg sembrava infatti cosa fatta, prima che disguidi burocratici oltre il tempo massimo facessero saltare il tutto. Ritornato al Chelsea, però, Ziyech ha continuato a faticare a trovare continuità di rendimento e minutaggio sotto i diversi allenatori che si sono avvicendati alla guida della panchina dei Blues.

Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, Ziyech in estate farà le valigie e lascerà definitivamente i Blues. Tra i club maggiormente interessati all’acquisto del funambolico esterno offensivo marocchino occhio soprattutto all’Atletico Madrid. Secondo quanto riferito da elgoldigital.com, i Colchoneros potrebbero ritornare alla carica nel corso delle prossime settimane e trovare l’accordo con l’entourage del calciatore. L’ipotesi Ziyech-Atletico Madrid è molto di più di un semplice accostamento primaverile e potrebbe definitivamente prendere quota nel corso delle prossime settimane. A decidere in un senso o nell’altro l’eventuale bontà dell’affare, però, sarà Simeone. Il “Cholo”, infatti, non ha definitivamente sciolto le riserve su Ziyech, il cui utilizzo potrebbe provocare delle discrasie con l’assetto tattico tradizionalmente utilizzato dal tecnico argentino, che può non prevedere un esterno dalle caratteristiche dell’ex Ajax. Staremo a vedere cosa succederà