Monza-Roma, incognita Dybala: la scelta di Mourinho

Monza Roma, incognita Dybala per lo Special One che, però, una decisione l’avrebbe già preso sull’impiego dell’argentino

Si torna in campo per il turno infrasettimanale e la Roma sarà impegnata contro quella che forse al momento è una delle squadre più in forma del campionato: il Monza di Palladino, salvo e quindi tranquillo in classifica da un poco di tempo, che però non sembra avere nessuna intenzione di fermarsi. Sarà davvero un impegno difficile per i giallorossi.

Che come sappiamo non ci arrivano nel migliore dei modi a questo match: sono tanti gli assenti per lo Special One ai quali, dopo l’ultima gara contro il Milan, si sono aggiunti Kumbulla – stagione finita – e Belotti, che però potrebbe rientrare almeno per la gara contro il Leverkusen della prossima settimana. E, nel prossimo weekend, c’è anche l’Inter all’Olimpico per quello che sarà un vero e proprio spareggio per la qualificazione alla prossima Champions League. Infine, sappiamo benissimo che anche Dybala non è al meglio. La Joya è in forte dubbio per domani anche se, secondo Il Messaggero, una decisione Mourinho l’avrebbe già presa.

Monza-Roma, Mourinho non rischia Dybala

Sabato scorso contro il Milan era in panchina Dybala e in campo non ci sarebbe mai andato. Domani anche dovrebbe essere almeno tra i convocati ma difficilmente vedrà il campo. L’obiettivo per Mourinho è di averlo a disposizione – ma non dall’inizio nemmeno in questo caso – per la sfida alla sua ex squadra, quella adesso allenata da Simone Inzaghi che ha lo stesso obiettivo dei giallorossi.

Quindi ancora panchina per la Joya, con un unico obiettivo, ormai, ben fisso nella mente sia del giocatore sia dell’allenatore: quello di mandarlo in campo dal primo minuto nel match contro i tedeschi di giovedì 11 maggio che mette in palio un pezzo importante di stagione e che mette in palio la possibilità di approdare in finale di Europa League. Sarebbe la seconda di fila in Europa per la Roma. E allora ecco che la concentrazione adesso forse è più verso questo obiettivo, soprattutto per chi fisicamente non è al massimo. E purtroppo, Dybala, è uno di questi.