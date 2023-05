Calciomercato Roma, c’è Mané per Mourinho: bomba dall’Inghilterra

Calciomercato Roma, una vera e proprio bomba dall’Inghilterra: Mourinho interessato a Mané del Bayern Monaco

A Mourinho niente è impossibile. O quasi. Anche se qui sembrerebbe un colpo davvero da fantascienza per la Roma. Ma come detto allo Special One – ma anche ai Friedkin che hanno portato a Trigoria il tecnico – nulla è davvero impossibile.

Ok, forse qualcosa di impossibile c’è, ma in questo caso noi riportiamo quello che caughtoffside.com ha scritto proprio in queste ore parlando di due club che, per la prossima stagione, potrebbero prendere di mira un attaccante che, dopo un solo anno in Germania, e precisamente al Bayern Monaco, potrebbe cambiare aria per quello che è stato un suo comportamento che, da quelle parti, non è stato ben visto.

Calciomercato Roma, la situazione Mané

Sì, avete capito bene: parliamo di Sadio Mané. L’ex Liverpool, che ha avuto un diverbio sfociato in un rissa con Sané, è al passo d’addio. Non glielo hanno perdonato i dirigenti tedeschi, tant’è che hanno deciso di cederlo. Ora, il portale inglese, parla di un interesse principale del Chelsea – anche se sarà difficile pure in questo caso – ma spiega, soprattutto, che il giocatore è uno di quelli che piacciono a José Mourinho e che quindi potrebbe interessare alla Roma.

Appare ovviamente difficile per diversi motivi pensare che i giallorossi possano riuscire in questo colpaccio. E, quello principale, ovviamente, è lo stipendio del giocatore che al momento è legato al Bayern Monaco da un contratto di 20 milioni di euro all’anno che lo fanno il più pagato all’interno della squadra di Tuchel. Questo è un problema per un addio, ma Mané, persona che si è dimostrata sempre molto umile nel corso della sua carriera, per cambiare squadra e per giocare con continuità forse si potrebbe accontentare di qualcosa in meno. Ma rimane comunque un colpo (quasi) impossibile per la Roma e per i Friedkin.