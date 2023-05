De Zerbi al posto di Mourinho: il verdetto è immediato

Calciomercato Roma, le parole di Fabrizio Biasin ai microfoni di TV PLAY sul possibile effetto domino riguardante De Zerbi.

La sfida all’Inter come snodo cruciale per la corsa Champions League. In casa Roma, però, a tenere banco nelle ultime ore sono anche le voci riguardanti il futuro di José Mourinho, le cui esternazioni al triplice fischio della gara con il Monza hanno calamitato nuovamente l’attenzione mediatica.

La sensazione è che nelle prossime settimane andrà in scena il summit decisivo tra lo Special One e i Friedkin per discutere a bocce ferme della situazione. Forti di un contratto con il tecnico portoghese in scadenza tra una stagione, la proprietà della Roma non sta affrettando i tempi. Alla fine della stagione, però, è chiaro che l’incontro risolutivo contribuirà a fare chiarezza, in un senso o nell’altro.

Ed è qui che gli intrecci con l’Inter potrebbero non essere relegati soltanto al prossimo impegno di campionato. Mourinho è stato infatti accostato, tra le altre, anche all’Inter: una mera suggestione di idee, non uno sbocco concreto. Tanto è bastato, però, per riportare alla mente dei tifosi nerazzurri più nostalgici l’epopea dei successi di cui lo “Special One” si è reso protagonista sulla panchina dell’Inter. Il futuro di Inzaghi, del resto, non è ancora stato definito in tutti i suoi aspetti e il proseguo della stagione ricoprirà inevitabilmente un ruolo di nevralgica importanza.

Calciomercato Roma, De Zerbi-Mourinho-Inzaghi: le parole di Biasin a TV PLAY

Ad Inter e Roma, ad ogni modo, è stato accostato con una certa insistenza anche il profilo di Roberto De Zerbi, autore di una stagione da sogno sulla panchina del Brighton. L’ex tecnico del Sassuolo, legato al club inglese anche da una clausola rescissoria, potrebbe configurarsi come il grande rimpianto del club italiani, che in tempi e in modi diversi hanno avuto l’occasione puntare su di lui, preferendo virare su altri obiettivi. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su Tv PLAY, Fabrizio Biasin ha passato in rassegna proprio il futuro dell’attuale allenatore del Brighton:

“In caso di esonero di Inzaghi, prenderei De Zerbi. Mi auguro che Inzaghi resti allenatore dell’Inter perché significherebbe aver fatto un finale di stagione bellissimo. Ma nel caso mi piacerebbe De Zerbi: non dico che lascerebbe l’Inghilterra ma che andrebbe convinto. L’Italia purtroppo ha un po’ preso il treno De Zerbi, dovevamo svegliarci un po’ prima. De Zerbi al posto di Mourinho alla Roma? Sicuramente De Zerbi resta in Inghilterra, forse addirittura al Brighton. Se c’è un club che lo può convincere, non credo sia la Roma…”