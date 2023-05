Roma-Inter, assenza last minute: ora è UFFICIALE

Le ultime in vista di Roma-Inter, prossimo impegno di campionato che rappresenterà un banco di prova importante per le due formazioni.

Ora o mai più. Dopo il pareggio dell’U Power Stadium contro il Monza, infatti, la Roma di José Mourinho affronta l’Inter all’Olimpico in quello che può essere definito un vero e proprio spareggio Champions. Si tratta di un impegno al quale i giallorossi si presentano con numerose defezioni, con una difesa assolutamente da reinventare e con assenze importanti anche sulla trequarti.

La Roma dovrà essere brava a fare quadrato, per riuscire a trovare le energie mentali e fisiche residue in vista di un rush finale che si preannuncia assolutamente vibrante, sotto tutti i punti. Il banco di prova contro l’Inter, però, assume un valore di nevralgica importanza, sotto tutti i punti di vista. Del resto la compagine di Inzaghi sta vivendo uno stato di forma entusiasmante e dopo aver staccato il pass per le semifinali di Champions League, si giocherà la finale di Coppa Italia con la Fiorentina ed è in risalita anche in campionato. La vittoria in rimonta contro la Lazio può aver rappresentato un turning point importante per i nerazzurri, che approdano nella Capitale reduci dal larghissimo successo ottenuto al “Bentegodi” di Verona.

Roma-Inter, D’Ambrosio non è partito con i compagni

Anche Inzaghi, però, dovrà rinunciare a degli effettivi. Oltre a Gosens e a Skriniar, le cui assenze in vista della gara di Roma non sono state mai in discussione, il tecnico dell’Inter dovrà rinunciare anche a Danilo D’Ambrosio.

Come riferito da Giorgio Musso nel corso della diretta di calciomercato.it in onda su Tv Play, infatti, il difensore dell’Inter è rimasto precauzionalmente ad Appiano Gentile, per smaltire completamente l’affaticamento muscolare rimediato nei giorni scorsi.

D’Ambrosio dunque non è partito con i compagni alla volta di Roma. Inzaghi, comunque, era già orientato a schierare il trio difensivo composto da Darmian, De Vrij e Bastoni, mentre Acerbi dovrebbe rifiatare ed accomodarsi almeno dall’inizio in panchina.