Calciomercato Roma, la svolta è la Champions: Spalletti mette la freccia

Calciomercato Roma, la svolta è la Champions League: il Napoli di Spalletti, sicuro della qualificazione, ha messo la freccia

Con la vittoria dello scudetto in tasca, il Napoli può iniziare a pensare alla prossima stagione. Ovviamente, anche stando a quelle che sono state le parole di De Laurentiis, che non si vuole accontentare, è facile ipotizzare che gli azzurri puntino principalmente a ripetersi. E sappiamo benissimo che vincere è sì difficile, ma confermarsi lo è ancora di più.

Con la certezza anche di una qualificazione alla prossima Champions League, e con annessi introiti che entreranno nelle casse azzurre, Giuntoli – nel mirino della Juventus – ha un poco di tempo per pensare, insieme al tecnico che a Udine ha festeggiato il suo primo scudetto, a quelle che possono essere le mosse per la prossima stagione. E una di queste, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola, riguarda un elemento che la Roma ha nel mirino da diverso tempo.

Calciomercato Roma, Pinto gode in ogni caso

Parliamo di Frattesi, il centrocampista del Sassuolo che è corteggiato da mezza Serie A. Oltre i giallorossi e i bianconeri di Torino, anche gli azzurri freschi di scudetto si sarebbero iscritti alla corsa per il centrocampista. E l’obiettivo sarebbe quello di sfruttare appunto la già certa qualificazione alla massima competizione europea per dare un’accelerata all’operazione.

Nessun altro club in questo momento può essere certo di questo, quindi il Napoli potrebbe essere in vantaggio. Di certo però c’è un altro fatto, che riguarda soprattutto la valutazione del giocatore: il Sassuolo chiede almeno 30 milioni di euro per cederlo, e il prezzo è dettato non solo dalle prestazioni del giocatore ma anche dalla percentuale del 30% che i neroverdi dovranno corrispondere in caso di cessione alla Roma. Pinto quindi potrebbe godere in ogni caso. O portando il giocatore a Trigoria oppure incassando senza nemmeno dover pensare più di tanto a quello che potrebbe succedere. Vedremo. Ma l’asta è aperta.