Roma-Inter, Mourinho contro Barella: il labiale fa subito il giro del web

Da pochi istanti si è chiuso la prima frazione di gioco tra Roma ed Inter: il colloquio Mou-Barella, però, non è passato inosservato.

Grazie al gol di Dimarco l’Inter ha chiuso in vantaggio di una rete il primo tempo dell’Olimpico. Contro una Roma ben messa in campo e che probabilmente non avrebbe meritato di passare in svantaggio, i nerazzurri sono riusciti a bucare la retroguardia capitolina grazie ad un’imbucata di Brozovic, che ha trovato Dumfries sulla corsia destra: l’olandese ha poi messo in mezzo una palla rasoterra che Dimarco è stato bravo a spingere in rete.

I giallorossi, però, non hanno digerito la gestione dei cartellini operata da Maresca, che ha ammonito Mancini per un fallo analogo a quello commesso pochi minuti prima da Calhanoglu. Il turco, in realtà, ha rischiato di finire sul taccuino del direttore di gara anche in altre tre circostanze. Inspiegabilmente graziato, l’ex Milan avrebbe meritato almeno un’ammonizione. Dopo essere passata in vantaggio, l’Inter ha poi cercato di gestire a suo piacimento la partita, sollecitando l’attenzione del direttore di gara in diverse occasioni. A pochi minuti dal duplice fischio, poi, c’è stato uno scambio di battute a distanza tra Barella e Mourinho.

Il centrocampista italiano dell’Inter, infatti, era rimasto a terra, chiedendo il fallo. Fuori dal campo, Mourinho ha colto l’occasione per avvicinarsi alla mezzala nerazzurra, a cui ha esplicitamente detto: “Siete sempre a terra…”. Mourinho ha dunque criticato il comportamento assunto da alcuni calciatori di Inzaghi, che hanno comunque contribuito a scatenare le proteste dei giallorossi.