Calciomercato Roma, arriva la firma: colpaccio a zero di Pinto

Calciomercato Roma, Pinto ha chiuso un grande colpo a zero: il calciatore è vicinissimo alla firma con i giallorossi.

L’ultimo mese di campionato ha purtroppo ridimensionato la stagione giallorossa. Analizzando il dato sulle ultime cinque partite in Serie A dei giallorossi infatti salta subito all’occhio l’unica vittoria, risalente al 16 aprile in casa contro l’Udinese.

Da lì in poi la squadra ha collezionato una serie di risultati negativi consecutivi, con due pareggi e due sconfitte che potrebbero essere costati il quarto posto. Agli uomini di Mourinho però va riconosciuto il fatto di lottare fino in fondo, nonostante i tanti infortuni che hanno condizionato l’intero campionato.

La Roma infatti arriva a questo finale di stagione in corsa sia per il quarto posto che per l’Europa League. Il doppio impegno ha stremato i calciatori, che anche a causa di una coperta corta hanno accumulato troppi minuti sulle gambe, anche da questo purtroppo è dipesa la precaria condizione fisica di alcuni elementi.

Nonostante il futuro sia tutt’altro che definito Tiago Pinto è già al lavoro per plasmare la rosa per la prossima stagione, e lo fa con un grandissimo colpo a parametro zero.

Calciomercato Roma, la firma è imminente: colpaccio Aouar a parametro zero

Un finale di stagione ancora tutto da scrivere, da cui probabilmente dipenderà anche il futuro prossimo della società. In caso di accesso in Champions infatti potrebbe finalmente cominciare quel processo di crescita ideato dai Friedkin, ma la strada purtroppo appare ancora in salita.

Alla società va riconosciuto il merito di aver portato giocatori del calibro di Dybala e Wijnaldum, nonostante questo però anche a causa degli infortuni la rosa ha fatto fatica a mantenere una certa costanza nei risultati.

Nonostante questo Pinto sta già sondando i nomi per la prossima finestra di calciomercato, nella quale proverà comunque ad alzare il tasso tecnico della squadra, e vuole farlo con un grande colpo a parametro zero.

Stiamo parlando del centrocampista francese Houssem Aouar, classe 1998 in forza al Lione. Nelle scorse settimane era circolata la notizia secondo la quale il calciatore aveva addirittura già svolto le visite mediche con la Roma, ma l’ufficialità tardava ad arrivare.

Oggi sono arrivate altre conferme: accordo raggiunto con il centrocampista e firma sul contratto imminente. Aouar sarà il primo rinforzo per la stagione 2023/2024 della Roma.