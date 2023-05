Giuntoli e Pinto, cambio di direzione: terremoto in Serie A

Giuntoli e Pinto, arriva la notizia che riguarda gli addetti al mercato di Roma e Napoli: la notizia scatena un terremoto in Serie A

La stagione di Serie A che sta per concludersi ci ha regalato un’unica protagonista indiscussa, ovvero il Napoli, capace di dominare in lungo e in largo in Serie A, grazie ai gol e alle giocate di Viktor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia. Lo scudetto azzurro non è praticamente mai stato in discussione, soprattutto perché ancora oggi non è chiaro chi sarà la seconda forza del campionato.

Ma i protagonisti non vanno cercati solo nel rettangolo di gioco. Giuntoli è senza alcun dubbio uno degli artefici principali di questo pezzo di storia di Serie A. In estate il Napoli era secondo gli esperti la quinta forza del campionato, dietro anche alla Roma, ma la realtà è stata ben diversa.

Gli addi di Merten, Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz avevano fatto infuriare i tifosi partenopei, che pensavano che questo fosse un anno di transizione, ma il campo ha dato ragione alla società. Quello che ha fatto veramente la differenza è stata l’ampiezza della rosa, in particolare in attacco dove il Napoli poteva permettersi di lasciare in panchina due come Raspadori e Simeone, ma vanno riconosciuti i meriti anche a Luciano Spalletti, che ha saputo far girare in modo perfetto la macchina napoletana.

Di recente una notizia ha scosso l’ambiente partenopeo, nonché quello romanista, e riguarda in prima persona Giuntoli e il gm Tiago Pinto.

Giuntoli e Pinto, cambio di piani: terremoto in Serie A

La Serie A rischia di essere stravolta nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal portale Relevo.com ci potrebbero essere molti cambi societari nel nostro campionato. In particolare Roma e Napoli potrebbero perdere il direttore sportivo ed il general manager.

Giuntoli è fermamente convinto che, grazie alla vittoria dello scudetto, il suo lavoro a Napoli sia terminato, e vuole liberarsi un anno prima dal suo contratto per andare alla Juventus. De Laurentiiss sembrerebbe intenzionato ad accontentare le sue richieste, ma solo nel caso in cui Giuntoli rinunci all’ultimo anno di contratto, ma soprattutto a diverse clausole presenti in esso.

Anche Tiago Pinto potrebbe lasciare a sorpresa la capitale. Sempre secondo quanto riportato da Relevo.com il suo lavoro alla Roma sta riscontrando parecchi consensi nel mondo del calcio, tanto da aver attirato l’attenzione di alcuni club di Premier League, in particolare il West Ham, in cerca di riscatto dopo una stagione sottotono in campionato.