Mourinho lascia la Roma: svelano il nuovo club e le cifre ufficiali

L’addio di José Mourinho sembra aver preso definitivamente quota: bookmakers scatenati, il sorpasso che non ti aspetti si è materializzato.

“Se entro nella direzione che qualche volta sono un po’ stanco di fare, è perché faccio tanto: sono più di un’allenatore e qualche volta mi stanco“. Parole e musica di José Mourinho, che nel corso della conferenza stampa post Inter, pur annunciando esplicitamente di non voler parlare del proprio futuro, ha comunque lasciato trasparire il proprio stato d’animo.

A più riprese lo “Special One” ha fatto capire di aver messo sempre e comunque la Roma in cima alla lista delle priorità. Entrati nella fase più calda della stagione, Dybala e compagni hanno bisogno più che mai del proprio condottiero che anche contro l’Inter ha chiamato a raccolto al gruppo, prendendosi gli applausi della Sud e di un Olimpico che non ha potuto non apprezzare lo spirito di una squadra che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo. A bocce ferme, però, l’incontro Friedkin-Mourinho contribuirà a sciogliere le riserve che nelle ultime settimane hanno cominciato a sedimentarsi. Inutile lanciarsi in possibili anticipazioni: solo il faccia a faccia tra l’allenatore portoghese e la proprietà americana della Roma farà chiarezza. Tuttavia la traccia seguita dai bookmakers è piuttosto chiara.

Calciomercato Roma, Mourinho-Psg: la sentenza arriva dai bookmakers

Dalla Francia nelle ultime ore sono trapelate indiscrezioni importanti. RMC Sport si è assolutamente sbilanciata, caldeggiando in maniera importante l’eventuale binomio Mourinho-Psg e parlando addirittura di un’apertura importante da parte dell’allenatore della Roma alla proposta di Campos. L’intensificarsi di questi rumours ha orientato in maniera decisiva anche il comportamento dei bookmakers.

Come riferito da Agipronews, infatti, i betting analyst di Snai bancano il possibile approdo di Mourinho al Psg 1.85. Al momento si tratta della quota più bassa in listino, visto che l’eventuale permanenza dello Special One nella Capitale vale 2.75. Un secondo ritorno al Real Madrid, invece, paga 5 volte la posta. Più staccate, invece, le opzioni che portano a Newcastle (12), Bayern Monaco e Chelsea (25). Suggestiva ma per adesso utopistico il trasferimento di Mourinho all’Inter, che si gioca a 33.