Incontro con Mendes: Mourinho ha già detto sì al nuovo Ds

Futuro Mourinho e svolta in vista. C’è stato l’incontro con Jorge Mendes, procuratore dello Special One. Il tecnico portoghese ha già detto sì al nuovo Direttore sportivo

Anche in occasione della sconfitta interna rimediata contro l’Inter la tifoseria della Roma ha fatto quadrato intorno a José Mourinho. Ma il futuro del tecnico portoghese è ancora indecifrabile, mentre la squadra giallorossa è attesa da una partita cruciale per il bilancio stagionale. La Roma tornerà in campo giovedì sera, per affrontare allo stadio Olimpico i tedeschi del Bayer Leverkusen nella semifinale d’andata di Europa League.

Gli ultimi risultati in campionato della Roma hanno visto la squadra di José Mourinho sprofondare al settimo posto in classifica. Nelle ultime quattro gare la squadra giallorossa ha trovato appena due punti, frutto dei pareggi con Milan e Monza. L’ultima vittoria dei giallorossi risale alla sfida di Europa League contro il Feyenoord, quando all’ultimo respiro il gol di Paulo Dybala ha aperto le porte ai supplementari ed alla rimonta giallorossa. Rimonta che è valsa l’accesso alle semifinali di Europa League, giovedì sera allo stadio Olimpico ci sarà il primo atto della doppia sfida al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Futuro Mourinho, dalla Francia: incontro Campos-Mendes e apertura al PSG

Nel frattempo continuano a rincorrersi voci che vogliono il tecnico portoghese lontano da Roma già la prossima estate. Il contratto con la squadra giallorossa terminerà nel 2024, ma non è da escludere il divorzio in anticipo con la società guidata dalla famiglia Friedkin. E dalla Francia rimbalza nuovamente la pista PSG all’orizzonte per lo Special One.

Secondo quanto scritto in queste ore dal sito Rmcsport.bfmtv.com ci sarebbe già stato l’incontro tra Jorge Mendes e Luis Campos. L’asse portoghese starebbe lavorando all’approdo di José Mourinho al PSG nei prossimi mesi. E, secondo il media francese, sarebbe stata comunicata l’apertura dello Special One al passaggio a Parigi. A fargli spazio sarebbe Christophe Galtier, esonerato malgrado la conquista del titolo sempre più vicina.