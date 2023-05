Probabili formazioni Roma-Bayer, luce Dybala: Mourinho non ha scelta

Probabili formazioni Roma-Bayer Leverkusen, luce Dybala in fondo al tunnel. La Joya è pronta a tornare in campo dal primo minuto. Le probabili scelte di Mourinho

Non c’è tempo in casa Roma per pensare a ieri. Lo sguardo deve essere rivolto al domani. E quel domani ha una data ben precisa: giovedì prossimo, quando all’Olimpico si presenterà il Bayer Leverkusen per la sfida d’andata della semifinale di Europa League. Che, arrivati a questo punto della stagione e vedendo la classifica, sembra essere l’unico modo per la truppa dello Special One di prendersi una qualificazione alla prossima Champions League.

Intanto partiamo da una buona notizia: rispetto alla gara di ieri contro l’Inter con molta probabilità si potrebbe vedere Dybala dal primo minuto. E’ lui la luce dentro questa Roma. Ha riassaporato il gusto del campo la Joya, nei venti minuti finali che lo Special gli ha concesso. Sì, è vero, non è apparso brillante. Ma da qui a giovedì sera anche sotto l’aspetto fisico qualcosa si può migliorare. Un’altra notizia e che si ripotrebbe vedere dal primo minuto anche Celik: il turco, squalificato in Serie A, è abile e arruolabile. Con Cristante che in questo caso tornerà in mezzo al campo.

Roma-Bayer Leverkusen, la probabile formazione giallorossa

E allora andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le scelte di Mourinho giovedì sera. Con la certezza che è rappresentata da Rui Patricio tra i pali. Davanti a lui Celik appunto, Mancini e Ibanez. Quest’ultimo ieri si è macchiato di un altro errore nel momento migliore della Roma che ha stroncato le gambe e che ha chiuso il match.

In mezzo al campo sugli esterno Zalewski da un lato e Spinazzola dall’altro. Mentre Cristante tornerà nel suo ruolo naturale insieme a Matic, anche ieri uno dei migliori. Un professore. Altra categoria. Dybala quindi dall’inizio insieme a Pellegrini e alle spalle di Abraham, con Belotti di nuovo in panchina. Almeno questa, ad oggi, dovrebbe essere la probabile formazione per quella che, senza dubbio, è la partita più importante della Roma in questa stagione. Una Roma che ha bisogno di vincere per tenere vivo il doppio sogno.