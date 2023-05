Conte al posto di Mourinho: cifre ufficiali e data

Addio Mourinho, c’è Conte anche per la Roma. I numeri parlano chiaro: ecco cosa sta succedendo.

Indipendentemente dall’evoluzione della situazione panchina in casa giallorossa, il continente europeo tutto, da un punto di vista calcistico, sembra destinato ad andare incontro ad una parentesi di grandi cambiamenti e novità. Questo alla luce delle diverse situazioni traballanti, in Italia e non solo, che lasciano intendere come importanti stravolgimenti potrebbero toccare plurime realtà importanti dei maggiori campionati europei.

Come più volte evidenziato, non pochi stravolgimenti potrebbero toccare anche il mondo Roma, laddove si sta vivendo una fase intensa quanto complicata, ricca di partite ma al contempo contraddistinta dalla consapevolezza di trovarsi in un momento che potrebbe risultare fondamentale ai fini dell’apparecchiamento del prossimo futuro giallorosso. Molto dipenderà infatti da quanto sarà raccolto sul campo dagli uomini di Mourinho, oltre che ovviamente dal rapporto tra quest’ultimo e una società che sembrerebbe essersi raffreddato nel corso del recente passato.

Quello visto ai microfoni in queste settimane è figurato un uomo stanco e al contempo sconsolato da una situazione infortuni che non poca ingerenza sta avendo da tanti punti di vista, soprattutto in termini di rendimenti fisici e mentali legati certamente a sforzi ormai parossistici a causa delle poche disponibilità di cui può godere il tecnico.

Addio Mourinho, c’è già Conte: cifre ufficiali e ‘sfida’ in Italia

Ciononostante, la strada per poter comprendere cosa spetterà alla Roma e al suo attuale allenatore è di ancora lunga percorrenza, alla luce dei diversi impegni che attendono Pellegrini e compagni e che attualmente mettono ancora a loro disposizione importanti possibilità di centrare obiettivi di non poco conto.

Molto potrebbe passare anche dai responsi europei, partendo dall’incontro con il Bayer Leverkusen di dopodomani. Da lì a poco, certamente giungeranno i su citati responsi che tante indicazioni potrebbero dare sulla posizione dello Special One. Al di là degli accostamenti al PSG e alle diverse squadre che potrebbero interessarsi ad un allenatore che resta tra i più importanti per curriculum e mentalità, ciò che interessa maggiormente i tifosi della Roma è anche il discorso legato all’eventuale sostituto.

Su tale fronte, non sfuggano le quote Goldbet, relative alla possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina della Roma entro il 30 settembre 2023. L’ipotesi è quotata a 5, così come quella di un possibile ingaggio da parte dell’Inter o della Nazionale italiana. Seguono a quota 8 Milan e Juventus. Ben più alta la posta in gioco per altri scenari, come emerge dalla lista seguente.

Psg10.00 Real Madrid20.00

Newcastle25.00 Chelsea25.00 Squadra Mls30.00 Liverpool35.00

Atletico Madrid35.00 Napoli50.00 Bayern Monaco50.00 Manchester Unt50.00

Manchester City75.00 Altro5.00