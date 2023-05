Calciomercato Roma, i bianconeri alzano il tiro: 20 milioni

Calciomercato Roma, hanno deciso di alzare il tiro, sperando si possa scatenare un’asta internazionale: la richiesta è di 20 milioni

Sicuramente le sue prestazioni sono di quelle importanti. E anche l’età è tutta dalla sua parte. Il suo profilo, nel corso dei mesi scorsi inoltre, è anche stato accostato sia alla Roma che alla Lazio, ma a quanto pare, secondo le informazioni che sono arrivate dalla Spagna, la situazione attorno al suo cartellino è in continua evoluzione.

Un’evoluzione che potrebbe anche portare le due squadre italiane a mollare la presa. Visto che si parla di un prezzo per il cartellino di oltre 20 milioni di euro. Sarebbe questa l’intenzione del club turco, il Besiktas, che possiede le prestazioni del centrocampista, classe 1999, Gedson Fernandez. Il giocatore, 30 presenze in questa stagione con i bianconeri del Bosforo – condite da 4 assist – potrebbe cambiare aria alla fine della stagione e, come detto, anche Pinto e Tare ci avrebbero messo gli occhi addosso. Assaporando la possibilità di mettere un bel gruzzolo da parte, il Besiktas, almeno secondo quanto riportato da fichajes.net, avrebbe fissato il prezzo del cartellino: 20 milioni di euro.

Calciomercato Roma, anche la Premier League in pressing

Questo perché ci sarebbero diversi club della Premier League pronti a fare follie – o quasi – per il giocatore. Un giocatore che Pinto conosce bene visto che era al Benfica prima di andarsene in Turchia. Ed è forse per questo, perché lo conosce, che il dirigente della Roma ha deciso di puntare forte su un 24enne che comunque sembra possa dare davvero tanto.

Ma in questo modo, e a queste cifre, difficilmente la Roma potrebbe pensare di chiudere l’affare. Soprattutto perché sembra essere davvero forte in questo momento il pressing dell’Arsenal oltre che del Tottenham. Ma sono i Gunners di Arteta – che per via della qualificazione alla prossima Champions League avrà quasi carta bianca sul mercato – ad aver deciso di puntarci in maniera importante. E questa situazione taglia, di fatto, la Roma e la Lazio. Con la potenza economica delle squadre inglesi non si può, davvero, pensare di competere.