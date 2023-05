Caso Mourinho, dietrofront UFFICIALE: il comunicato della FIGC

Caso Mourinho-Serra, comunicato e decisione UFFICIALE della FIGC. Arriva la decisione su una delle questioni più discusse degli ultimi mesi.

Al netto dei tanti impegni di campo e delle non poche questioni che stanno tenendo più che elevata l’attenzione in casa Roma, negli ultimi mesi, anche sul fronte giallorosso, abbiamo assistito a scenari e questioni in grado di generare nobilissime attenzioni, soprattutto alla luce di quelle che sembravano poter essere le conseguenze giudiziarie e sportive. Il caso Juventus è sicuramente uno dei più emblematici da tale punto di vista, alla luce di sentenza e possibili ed ulteriori ribaltoni che, come sovente evidenziato, potrebbero impattare anche sulla corsa Champions.

Restando concentrati unicamente su ciò che riguarda la Roma, non si può nascondere che anche nella Capitale ci sia una certa attesa per i responsi legati al modus operandi della Juventus sul fronte economico, dai quali potrebbe passare uno spezzone importante del prossimo futuro bianconero e, consequenzialmente, di quel corpo di competitors che, proprio con la Juve, stanno cercando di ottenere un pass per un piazzamento in Champions.

Lite con Mourinho e deferimento Serra: comunicato UFFICIALE della FIGC

In ore che potrebbero rivelarsi decisive anche per un’altra importante sentenza legata alla penalizzazione della Reggina, ad oggi rappresentante l’ennesima vexata quaestio del nostro Paese da un punto di vista calcistico, non devono sfuggire gli aggiornamenti ufficiali che toccano direttamente la Roma e Mourinho.

Il tecnico giallorosso si è in questi mesi distinto in qualità di protagonista per esternazioni emblematiche quanto chiare, come avvenuto recentemente nei minuti successivi al pareggio di Monza. A far discutere in modo importante, però, era stata soprattutto la vicenda Serra-Mourinho, catalizzata dal confronto da parte del mister giallorosso con il non molto deontologico quarto uomo della Sezione di Torino. L’apertura di indagini e processo sono stati elementi consequenziali alla presa di posizione di José e ad esternazioni che, mai come quella volta, sembravano andare una critica ben ulteriore rispetto alle sole questioni di gioco.

Stando a quanto annunciato tramite comunicato UFFICIALE dalla Figc, però, il deferimento dell’arbitro è impraticabile. “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 11 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del

Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022“.