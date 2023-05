Var, la rivoluzione è storica: audio per i tifosi

Audio Var-arbitri a disposizione dei tifosi. La rivoluzione è storica e c’è la prima gara in cui saranno disponibili per tutti i dialoghi tra direttori di gara

I dialoghi tra arbitri e Var a disposizione di tutti i tifosi, ecco la novità che apre ad un cambiamento radicale nel mondo del calcio. La svolta potrebbe rivelarsi epocale e fare luce sulle scelte ponderate tra direttore di gara e addetto al controllo VAR. Ecco la partita in cui gli audio tra arbitri saranno fatti ascoltare e spiegati a tutti i tifosi per la prima volta.

Cambiamento radicale in vista sulle conversazioni tra arbitri e Var. Gli audio saranno resi pubblici per i tifosi e gli appassionati di calcio, è questa la strada che stanno percorrendo in Inghilterra. La Premier League apre alla rivoluzione radicale ed è stata indicata la gara in cui la novità farà il suo esordio. A trainare verso il cambio di passo è il capo dei direttori di gara in Premier League, l’ex arbitro inglese Howard Webb. La prima gara in cui ci sarà la svolta epocale è in programma nel posticipo del Monday night, ed è la sfida tra Leicester e Liverpool, valida per la trentaseiesima giornata di Premier.

Premier League, rivoluzione epocale sull’audio Var: le conversazioni rese pubbliche

Secondo quanto evidenziato dal Telegraph, prima del match in programma al King Power Stadium, lo stesso Webb insieme a Jamie Carragher e Gary Neville, analizzerà filmati ed audio tra arbitri e Var in questa stagione. L’analisi delle conversazioni avverrà negli studi di Sky Sports subito prima della gara, ed apre alla rivoluzione epocale nel campionato inglese.

L’ex arbitro inglese avrebbe intenzione di rendere disponibile regolarmente per i tifosi le conversazioni tra Var e direttori di gara. La svolta sarebbe epocale dopo l’introduzione del sistema Var nelle competizioni calcistiche globali. In Serie A il numero uno degli arbitri, Gianluca Rocchi, aveva parlato in più di un’occasione della possibilità di rendere pubbliche le conversazioni tra assistenti Var e arbitri. La rivoluzione potrebbe arrivare dalla Premier, aprendo le porte al cambio di rotta anche per il campionato italiano.