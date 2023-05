Calciomercato Roma, sconto per la firma: Pinto avvisato

Calciomercato Roma, nonostante il delicato momento finanziario la firma potrebbe arrivare a breve. Tiago Pinto avvisato

La Roma in questo finale di stagione deve fare i conti con le assenze, e con le tantissime partite ravvicinate. Proprio a causa di tutte queste partite la lista degli infortunati si è allungata partita dopo partita, rendendo queste ultime gare un vero e proprio tour de force.

Nell’ultimo mese di campionato i giallorossi hanno perso tanti, troppi punti, che le sono costate momentaneamente l’accesso alla Champions League. Niente è perduto, ma con una finale europea da conquistare sembra sempre più difficile che la squadra possa riuscire a impiegare le stesse energie per il campionato.

La rosa stessa non ha aiutato l’allenatore, a causa di alcuni elementi che non si sono rivelati all’altezza. Ecco perché Tiago Pinto lavora senza sosta per cercare di migliorare la rosa al netto delle disponibilità economiche della società, compito per niente facile vista la delicata situazione in cui riversano molti club di Serie A.

Nonostante questo però una firma importante potrebbe arrivare nel breve, con gli intermediari che sono già al lavoro per abbassare i costi dell’operazione.

Calciomercato Roma, firma con lo sconto: Pinto avvisato

Il futuro della Roma, così come quello dei suoi calciatori è al momento incerto. L’accesso in Champions, derivante dal quarto posto o dalla vittoria dell’Europa League, potrebbe portare nuove certezza, ma purtroppo bisognerà sicuramente aspettare il finale di stagione.

Tra i tanti che rischiano di partire c’è anche Paulo Dybala, per il quale la società non si è ancora mossa per il rinnovo mirato ad eliminare la clausola presente nel suo contratto. L’argentino non è l’unico, insieme a lui ci sono anche José Mourinho ed il Gallo Belotti.

L’attaccante ex Torino ha reso al di sotto delle aspettative, soprattutto in termini di goal, visto che in quanto a sacrificio sul campo non è secondo a nessuno, ma ci si aspettava decisamente qualcosa di più da un ragazzo con oltre 100 reti in Serie A.

Ecco perché fino a pochi giorni fa il suo futuro alla Roma non era così scontato, tuttavia il Gallo ha manifestato una grande voglia di rimanere in giallorosso, tanto da accettare una riduzione dello stipendio pur di rimanere. A lanciare la notizia è il Corriere Dello Sport, che parla appunto di un possibile accordo tra le parti, ma con un netto taglio dello stipendio per il calciatore.