Decisione definitiva, offerta a sorpresa: ritorna alla Roma

Calciomercato Roma, indiscrezioni importanti: salvo clamorosi colpi di scena, il ritorno in giallorosso è già scritto. Lo scenario.

Nella prossima sessione di calciomercato la Roma dovrà essere brava a fare di necessità virtù, ritagliandosi occasioni importanti grazie a quelle cessioni che eventualmente sarà in grado di avallare. Un doppio binario che rappresenterà la chiave di volta di un’estate giallorossa che sotto questo punto di vista si preannuncia assolutamente torrida e che potrebbe regalare spunti interessanti.

Del resto sono diversi gli esuberi in rosa dai cui addii Tiago Pinto spera di incamerare un discreto tesoretto da investire nell’immediato. La situazione riguardante i tanti calciatori attualmente in prestito è tutta da monitorare e sarà una delle sliding doors più intriganti. Non rientra nei piani della Roma, invece, Justin Kluivert, che non a caso nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Valencia. Dopo una prima parte di stagione piuttosto in ombra sotto la gestione Gattuso, l’ex Nizza si è reso protagonista di spunti importanti.

Calciomercato Roma, il Valencia non riscatterà Kluivert

Stando a quanto trapela dalla Spagna, però, salvo nuovi dietrofront il futuro di Kluivert non sarà al Valencia. Secondo quanto riferito da elgoldigital.com, infatti, il riscatto dell’olandese non è affatto considerato come una priorità dai “Pipistrelli”. Il club spagnolo, ovviamente, sarà chiamato a puntellare la batteria di esterni offensivi: oltre a Kluivert, infatti, saluterà anche Samu Lino, mentre i continui infortuni di Samu Castillejo impongono scelte importanti.

Secondo quanto riferito, infatti, si sarebbe offerto al Valencia Sergi Canos, esterno offensivo attualmente in prestito all’Olympiakos e di proprietà del Brentford. Dopo i messaggi piuttosto espliciti lanciati nelle scorse settimane, infatti, Canos avrebbe rotto gli indugi, mettendo il Valencia in cima alla lista delle sue priorità. Scenario che chiaramente potrebbe decretare la parola fine all’esperienza di Kluivert al Valencia, con la Roma che sarà chiamata a ragionare nuovamente sul futuro del classe ’99 nativo di Zaandam.