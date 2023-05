Roma, infortunio Celik: diagnosi UFFICIALE

Roma, le ultime sull’infortunio patito da Celik, costretto ad abbandonare il campo pochi minuti dopo il fischio d’inizio del secondo tempo.

Sebbene con un organico gravemente ridimensionato nei suoi effettivi e con molto titolari in panchina, la Roma è riuscita comunque a strappare un pari sul campo del Bologna. I giallorossi se non altro non hanno dato mai la sensazione di patire il gioco espresso dagli uomini di Thiago Motta, che tra le mura amiche si sono resi protagonisti sempre di buone prove nell’ultimo periodo.

Con un pizzico di precisione in più nel cuore dell’area di rigore avversaria gli uomini di Mourinho sarebbero riusciti addirittura e pescare il jolly. La nota meno lieta dell’avversaria, però, è arrivata nuovamente sul fronte infortuni, con Celik che è stato costretto ad alzare bandiera bianca al cinquantesimo minuto di gioco. Immediatamente soccorso dallo staff sanitario giallorosso, l’ex terzino del Lille è ritornato direttamente negli spogliatoi per volere di José Mourinho.

Roma, fastidio al flessore sinistro per Celik

Sin dagli istanti immediatamente successivi all’uscita dal campo di Celik, la sensazione era che il terzino giallorosso si fosse fermato in tempo. Scenario ulteriormente confermato: per l’ex Lille si tratta infatti di un fastidio al flessore sinistro. Ragion per cui sono state subito escluse lesioni che, giunti in questa fase della stagione, sarebbero state assolutamente deleterie.

Fastidio al flessore per Celik, dunque: chiaramente le condizioni del laterale destro verranno valutate con estrema attenzione anche perché Mourinho deve già fare i conti con una vera e propria emergenza in settori nevralgici del campo. Le corsie esterne, sotto questo punto di vista, sono state letteralmente falcidiate: la speranza, ovviamente, è che Celik possa recuperare in tempo per la trasferta contro il Bayer, l’appuntamento al momento più importante della stagione della Roma.