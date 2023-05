Intreccio Roma-Juventus: hanno fatto già saltare il banco

Le mosse sulla corsia destra e il possibile effetto domino: Roma e Juventus continuano a monitorare con attenzione le prossime mosse.

Un ruolo importante nella prossima sessione estiva di calciomercato sarà ricoperto inevitabilmente dall’effetto domino riguardante le corsie laterali. Settore del campo che chiaramente la Roma di José Mourinho è chiamata a rinforzare con innesti in grado di garantire un salto di qualità importante. A tal fine le manovre dei giallorossi potrebbero incrociarsi a stretto giro di posta con quelle della Juventus, che si avvia a salutare Juan Cuadrado e vuole assicurarsi un laterale destro al quale affidare un posto da titolare.

Sia la Roma che la Juve da tempo monitorano con attenzione l’evolvere della situazione legata a Fresneda. Lo spagnolo del Real Valladolid fa gola a molti club in giro per l’Europa che potrebbero dar vita ad una vera e propria asta. Anche il Milan, ad esempio, si è messo sulle sue tracce, con il prezzo dell’operazione che si attesta sui 30 milioni di euro. Lo scenario è da monitorare con estrema attenzione anche perché l’intreccio internazionale coinvolge indirettamente anche Real Madrid e Barcellona.

Calciomercato Roma, Barcellona su Mazraoui: effetto domino Fresneda

Proprio i blaugrana, infatti, che avevano effettuato qualche sondaggio esplorativo proprio per Fresneda, sembrerebbero aver dirottato le proprie attenzioni su Mazraoui, in uscita dal Bayern Monaco. Secondo quanto riferito dal “Mundo Deportivo“, infatti, i blaugrana contano di sfruttare gli ottimi rapporti con l’entourage del calciatore per far saltare il banco e chiudere a proprio vantaggio l’operazione.

Decisione che avrà inevitabilmente dei risvolti importanti anche per Juve e Roma, che a quel punto avrebbero un avversario in meno non solo per Fresneda ma anche per Dalot. Il terzino portoghese di proprietà dello United, infatti, non ha ancora apposto la firma sul nuovo rinnovo del contratto e potrebbe fare le valigie nel caso in cui arrivasse un’offerta intrigante.