Calciomercato Roma, De Zerbi con Tiago Pinto: doppio colpo di scena

Calciomercato Roma, De Zerbi con Tiago Pinto: il colpo di scena è doppio. La notizia che arriva dall’Inghilterra fa pensare al ribaltone

La notizia arriva dall’Inghilterra, e fa capire come il lavoro di Tiago Pinto, dirigente della Roma, sia stato molto apprezzato. Sì, possiamo tranquillamente affermare che con le disponibilità economiche che ha avuto a disposizione – poche, a dire il vero – il portoghese ha creato una squadra competitiva.

Sì, ci sono stati gli infortuni che hanno costretto Mourinho a virare in maniera decisa sull’Europa League, ma sotto questo aspetto il giovane gm arrivato dal Benfica non ha veramente nessuna colpa. Un lavoro importante, quindi, che è visto con un certo occhio – non solo quello dell’apprezzamento, ma anche quello di un possibile interesse – da un club di Premier League, che aveva una colonia italiana fino a poco tempo fa, e che adesso è costretto a muoversi non solo per prendere un tecnico per la prossima stagione, ma anche un uomo dietro la scrivania che diriga le operazioni di mercato. Sì, parliamo del Tottenham.

Calciomercato Roma, Pinto nel mirino del Tottenham

Come detto la notizia è riportata da Paese che ospita le migliori squadre europee e che soprattutto ha molti, ma molti soldi, da investire. Si parla quindi di un interesse degli Spurs – secondo quanto scritto da inews.co.uk – per Tiago Pinto, il dirigente giallorosso che sicuramente lì avrebbe la possibilità di fare delle offerte economiche importanti sul mercato per quelli che potrebbero essere i suoi obiettivi.

Il suo lavoro è messo sotto la lente d’ingrandimento dal presidente Leevy, che non guarda anche a Lee Dykes del Brentford, Markus Krösche dell’Eintracht Francoforte e Javier Ribalta del Marsiglia. Sono in quattro in lizza per un posto, con Pinto che prima di essere preso dai Friedkin era stato considerato da altri club di Premier. I contatti ci sono già stati, scrivono, e si parla anche di un interesse per De Zerbi come trainer per il prossimo anno. L’italiano, adesso al Brentford, è uno di quelli che potrebbe anche essere cercato dalla Roma in caso di addio di Mourinho.