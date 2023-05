Juve fuori dalle coppe, la FIGC ha deciso la nuova classifica

Penalizzazione Juventus, nuova decisione della FIGC: Champions League decisiva per l’ennesimo ribaltone in classifica.

Le ultime settimane di stagione, non solo in casa Roma, si stanno rivelando ricche di spunti e dettagli interessanti, alla luce degli ancora numerosi obiettivi inseguiti da chi, proprio come la squadra di Mourinho, abbia ancora la possibilità di dire la propria su plurimi fronti. I giallorossi affronteranno negli almeno novanta minuti di domani un Bayer Leverkusen che ad oggi rappresenta l’ultimo ostacolo rimasto per un approdo in finale di Europa League.

Parallelamente, a circa due giorni di distanza dal grande obiettivo raggiunto dall’Inter di Inzaghi, attesa dalla finale di Champions League a Istanbul, anche la Juventus di Allegri cercherà un passaggio del turno che avrebbe una valenza a dir poco importante, in grado di fungere da possibile lenitivo finalizzato all’aumentare il voto in pagella ad una stagione che ha fin qui generato non poche delusioni sul terreno di gioco.

Le difficoltà in campionato, unitamente all’eliminazione da Champions e Coppa Italia, hanno infatti rappresentato alcuni dei passi falsi più importanti di questa stagione, ancora in grado di offrire tanto ma, ovviamente, destinata ad essere influenzata anche dalle sentenze giudiziarie attese prossimamente.

Nuova classifica Juventus, la FIGC ha deciso: niente Champions

Al di là dell’Europa League, infatti, va evidenziato come Roma e Juventus siano accomunate dalla partecipazione ad una lotta per un posto in Champions complicata quanto affascinante e, soprattutto, destinata a dipendere anche da quanto sarà stabilito circa la questione penalizzazione, da mesi all’ordine del giorno nel mondo bianconero.

Dopo la revoca dello scorso 20 aprile, infatti, la sentenza definitiva non è ancora arrivata e, parallelamente allo svolgimento di gare fondamentali per una stagione ancora salvabile, in casa Juve si attendono evoluzioni che potrebbero impattare in modo veemente non solo su eventuali cambiamenti endogeni alla società ma anche su piazzamenti in campionato e consequenziali partecipazioni alle future coppe europee. In particolar modo, non sfugga quanto riferito dal giornalista di 7goldsport e del Bianconero.com, Marcello Chirico.

A sua detta, la FIGC starebbe pensando di sottrarre nuovamente i quindici punti alla società bianconera, così da evitare in automatico un piazzamento alle prossime competizioni UEFA e, in particolar modo, alla Champions League. Se tale scelta non venisse confermata, infatti, i punti a disposizione della Juventus in campionato potrebbero ancora garantire a Vlahovic e colleghi un approdo alla massima competizione continentale.