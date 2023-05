Mourinho, guardati le spalle: “Non ci sono amici”

Mourinho è chiamato alla battaglia anche domani sera contro il Bayer Leverkusen. E arriva anche la “minaccia” di una trappola. “Non ci sono amici”

Se la Roma a questo punto della stagione è in semifinale di Europa League lo deve soprattutto a José Mourinho. Il tecnico portoghese ha dato alla squadra quella mentalità che serve per affrontare partite così importanti. E anche in campo, con le sue scelte, è sempre uno che dimostra di sapere il fatto suo. Di calciatori in carriera lo Special One ne ha allenati tanti. E ha allenato anche Xabi Alonso, attuale tecnico del Bayer Leverkusen, avversario domani sera.

Sarà una sfida nella sfida. Con il primo tempo che lo ha portato a casa Mou nella gara dell’Olimpico grazie alla rete di Bove. Ma è solo il primo tempo, domani andrà in scena il secondo atto. E da quelle parti, in Germania, stanno preparando la trappola per il tecnico portoghese. Che però sa bene come difendersi.

Mourinho è un “nemico”: le parole di Xabi Alonso

E la trappola gliela sta preparando Xabi Alonso. Il tecnico spagnolo, approdato a stagione in corso al Bayer, ha risollevato le sorti della squadra tedesca, sogna il ribaltone. Sogna il colpaccio, giustamente anche. E Mou si deve guardare le spalle.

Parlando a Sky Sport alla vigilia della partita, a specifica domanda su Mourinho ha risposto in questo modo: “Sicuramente, é uno scherzo del destino. Gli voglio bene e ho imparato tantissimo da lui, rivederlo lì sarà particolare ma quando la gara comincia non ci sono amici”. Niente amici quindi per novanta minuti, un concetto espresso da Mourinho la scorsa settimana e che viene ribadito dallo spagnolo a poche ore dal match più importante della stagione della Roma e non solo, anche di quella del Bayern. Che sogna l’ultimo atto. Ma se la dovrà vedere contro una squadra che vuole a tutti i costi volare a Budapest. Dopo Tirana dello scorso anno…