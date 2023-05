Roma, caos calendario: la trasferta di Firenze diventa un caso

Roma, caos calendario: adesso la trasferta di Firenze diventa un caso vero e proprio. Quando si gioca? La data a disposizione sembra essere solo ed esclusivamente una

Tre finali europee. Tre finaliste italiane. Non succedeva da tantissimo tempo. Tempo immemore. Eppure è così, uno schiaffo morale a chi pensava che il calcio del Bel Paese fosse morto e sepolto.

In una di queste finali europee c’è la Roma. Nell’altra c’è la Fiorentina che ieri ai supplementari ha battuto il Basilea guadagnandosi il viaggio per Praga dove incontrerà il West Ham. E adesso è qui il problema, visto che alla fine della prossima settimana in programma ci sarebbe Fiorentina-Roma. Una partita che non ha nulla da dire probabilmente ma che, è evidente, si deve giocare. E c’è un’altra finale di mezzo, quella di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo che vedrà la squadra di Italiano impegnata contro l’Inter all’Olimpico.

Roma, è caos per la partita di Firenze

Ora, pensare di anticipare il venerdì è impossibile, visto che la viola gioca mercoledì. Pensare a giocare di domenica è altrettanto impossibile, visto che la Roma avrebbe la finale da preparare in pochissimi giorni. Rimane il sabato, ovviamente, ma il tempo è comunque poco. Ma è questa al momento l’unica soluzione possibile, anche se in questo caso la Roma avrebbe e potrebbe fare delle dimostranze.

Giocare a giugno? Un altro guaio: l’atto finale della Conference League, la Coppa vinta dalla Roma nella finale dello scorso anno a Tirana è in programma il 7 giugno, a tre giorni dalla finale di Champions League pure. Un caos vero e proprio quindi. Ma una soluzione deve essere trovata e anche in tempi brevi.