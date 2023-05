Roma, infortuni Spinazzola-Celik e come sta Dybala: i piani di recupero

L’attaccante della Roma non è sceso in campo contro il Bayer Leverkusen a causa del fastidio alla caviglia e continua a lavorare per tornare

Ieri ser ala Roma è riuscita a portare a casa un pareggio di un’importanza smisurata visto che ha portato alla qualificazione alla finale di Europa League. Un risultato importante, vitale per la stagione della Roma, che in campionato sembra quasi scivolare via. Il quarto posto, infatti, si sta allontanando sempre di più quando poche settimane fa si era più vicini alla seconda che alla settima piazza del tabellone.

Per difendere il risultato dell’andata, Mourinho ha preferito non fare cambi e toccare il meno possibile una rosa che ha dato segni di cedimento e stanchezza soprattutto nel finale di partita contro il Bayer Leverkusen. I tedeschi, infatti, per la maggio parte del tempo hanno giocato nella metà campo giallorossa con tutti gli uomini di movimento. È stato un assedio a cui Pellegrini e compagni hanno resistito stoicamente difendendo la propria porta.

Anche gli infortuni di Spinazzola e Celik non hanno fermato Mourinho. Lo Special One, infatti, ha dovuto rinunciare all’esterno sinistro nel primo tempo a causa di un fastidio al flessore inserendo Zalewski, che ha cambiato la gara. Nel secondo tempo è stato il turco a fermarsi, costringendo José a spostare sulla corsa laterale Edoardo Bove, l’eroe dell’andata.

Roma, Mourinho vuole riabbracciare Dybala

Senza rimaneggiare troppo la rosa, Mou è riuscito a non usare le armi pesanti permettendo a quei giocatori ancora infortunati di recuperare al meglio. Solo riposo per Paulo Dybala, che ha avuto modo di evitare di stressare la caviglia sinistra maltrattata da Palomino.

Come riporta il Corriere dello Sport, la scelta di Mourinho è stata fatta in vista della finale. Per quello non è sceso in campo neanche Stephan El Shaarawy. L’argentino, però, è la priorità del tecnico di Setubal, che vorrebbe recuperarlo per la finale e poterlo utilizzare con una forma ottimale. L’obiettivo, infatti, sarebbe quello di riaverlo al 100% per il 31 maggio, ma anche poterlo utilizzare con un buon stato fisico sarebbe perfetto per tutti i romanisti. Intanto, anche al termine della partita Celik ha rassicurato tutti. Sicuramente, sia lui che Spinazzola non ci saranno con la Saleritana.