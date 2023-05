Calciomercato Roma, colpo a zero: Marotta gioca d’anticipo

Calciomercato Roma, affare in chiusura e colpo a zero: il ds dell’Inter Giuseppe Marotta gioca d’anticipo e beffa tutte le rivali

La stagione della Roma volge al termine, con pochissime partite di campionato rimaste ed una finale europea da giocare. Non era semplice per i giallorossi riuscire a strappare il pass per Budapest, ma anche grazie allo Special One, che ha saputo dare le giuste motivazioni ai ragazzi, questo sogno è diventato realtà.

Una stagione condizionata dai tanti infortini, forse anche troppi, tra cui quello di Smalling e Dybala, che non hanno potuto esserci per le due gare di semifinale contro il Leverkusen. Adesso la situazione è ben differente, sebbene gli infortunati non siano ancora al 100% l’inglese e l’argentino, tra le pedine fondamentali dell’allenatore, sono in fase di recupero e puntano ad essere al massimo per il 31 maggio.

Nonostante la stagione non sia ancora finita non si può però non parlare di mercato. La mossa a sorpresa di Marotta ha spiazzato le dirette pretendenti e adesso il ds dell’Inter prepara un clamoroso colpo a zero.

Calciomercato Roma, Marotta anticipa tutti e piazza il colpo a zero

I campionati, ma soprattutto le coppe, non sono ancora finiti, eppure è già tempo di calciomercato. Tiago Pinto è già al lavoro per sondare i migliori colpi sul mercato, soprattutto colpi a zero o “low cost” visto che il budget a sua disposizione potrebbe essere molto ridotto in estate.

I club italiani non navigano nell’oro, tutt’altro. Molti club di Serie A, soprattutto quelli di alta classifica vivono una situazione economica delicata, ecco perché il mercato degli svincolati potrebbe rappresentare un’occasione concreta per migliorare la rosa rispettando i paletti imposti dal Fair Play finanziario.

Uno dei nomi seguiti a più riprese dai giallorossi è quello di Nacho Fernandez, centrale di difesa spagnolo all’occorrenza terzino destro in forza al Real Madrid.Il difensore però non è monitorato solo da Pinto, bensì anche da Beppe Marotta, anche lui alla ricerca di occasioni come questa per migliorare la rosa dell’Inter.

Secondo quanto riportato da “Marca” i blancos avrebbero fatto sapere al giocatore di non essere al centro del progetto, cosa che potrebbe convincere il difensore ad abbandonare Madrid. Marca parla anche di un contatto già avviato tra il giocatore e l’Inter, che così facendo proverebbe a bruciare sul tempo le rivali per assicurarsi le prestazioni di un calciatore di esperienza internazionale come lo è Nacho Fernandez.