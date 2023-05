Calciomercato Roma, l’attaccante è già a Trigoria: nuovo gioiellino per Mou

Calciomercato Roma, un nuovo gioiellino sbarca a Trigoria: potrebbe diventare l’attaccante del futuro per José Mourinho.

Il futuro di questa rosa resta ancora un incognita. Cosa deciderà Mourinho a fine stagione? Cosa farà Dybala? Decideranno di restare, oppure preferiranno cercare fortuna altrove?

Queste le domande che si pongono i tifosi della Roma, ma soprattutto la stampa italiana ed estera, che si interroga in particolare sul futuro del portoghese, corteggiato da tante big in Europa.

Tutte queste domande però passano in secondo piano quando si pensa alla fatidica data del 31 maggio, dove i giallorossi sfideranno il Siviglia per cercare di vincere la prima Europa League della storia della Roma, nonché secondo trofeo europeo consecutivo.

Un’occasione che capita poche volte nella vita, per la precisione dopo oltre 30 anni da quel Roma-Inter in finale di Coppa Uefa, che ha visto i nerazzurri uscirne vincitori dopo un agguerrito doppio confronto. Non c’è tempo però per guardare al passato, soprattutto perché c’è un futuro tutto da scrivere, nel frattempo però la società capitolina ufficializza l’acquisto di un nuovo attaccante che ha già stupito tifosi e allenatore.

Calciomercato Roma, nuovo attaccante per Mourinho: il calciatore è già a Trigoria

Se c’è un qualcosa in cui José Mourinho si è veramente distinto in questi due anni a Roma è senza alcun dubbio la gestione dei giovani. Afena Gyan, Zalewsky, Bove, Volpato, sono solo alcuni dei giovani talenti lanciati dallo Special One, che forse mai come quest’anno ha attinto al vivaio per puntellare una rosa ricca di limiti come quella della Roma.

Far giocare i ragazzi fa bene a loro e fa bene anche alla società, che come nel caso di Afena Gyan, grazie alla sua cessione i Friedkin si sono garantiti una plusvalenza non indifferente visti i quasi 10 milioni di euro del trasferimento.

Secondo quanto riporta Sport Center ESPN un nuovo gioiellino potrebbe arrivare nella primavera della Roma, stiamo parlando del giovane Ricky Solbes, sedicenne argentino del Difenda y Justicia:”L’Apache Ricky Solbes, il gioiello di Defensa y Justiciaa, sta facendo un test a Roma. Il giovane di 16 anni, che gioca nella Primavera ed era sulla panchina della prima squadra, può fare il grande salto nel calcio europeo”

Nonostante la giovane età da più di un anno si è conquistato la chiamata di Pablo Aimar che ha deciso di convocarlo nell’under 17 argentina.