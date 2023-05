Calciomercato Roma, scout in missione: gioiello rossonero nel mirino

Calciomercato Roma, emissari giallorossi in missione in vista della sessione estiva. Nel mirino il gioiello rossonero

La Roma dei Friedkin, indipendentemente dal futuro di José Mourinho ha già cominciato a pianificare la prossima stagione. Il mercato non è ancora iniziato, eppure la società ha già mosso i primi passi per costruire quella che sarà la rosa per la prossima stagione, il modus operandi sarà sempre lo stesso, complici i paletti imposti dal Fair Play Finanziario imposto dalla Uefa.

Acquisti mirati, preferibilmente sondando il mercato dei parametri zero, ma non solo, queste le idee di Tiago Pinto e della società, che a causa dei molti debiti accumulati, e l’insicurezza sulla partecipazione alla prossima Champions League verosimilmente non potrà sborsare cifre esorbitanti per gli acquisti.

Questo non significa che la Roma non possa migliorare in termini di qualità. Con i probabili acquisti di Aouar e Ndicka (per il quale si continua a trattare) e l’interessamento verso l’ormai ex Leicester Tielemans, anche lui con il contratto che si avvia verso la scadenza, si potrebbe alzare ulteriormente il tasso tecnico, soprattutto a centrocampo, reparto apparso più volte in difficoltà soprattutto nel trasformare la manovra da difensiva on offensiva.

Il gm giallorosso però non sta sondando soltanto il mercato degli svincolati, nelle ultime ore si fa sempre più concreto l’interesse verso colui che potrebbe essere la nuova stella del calcio europeo.

Calciomercato Roma, emissari in Brasile: giovane stella nel mirino

Una stagione che ha ancora tutto da dire, soprattutto vista l’imminente finale di Budapest, ma la Roma non può esimersi dal pensare anche al mercato. La strategia dei parametri zero ha fruttato molto alla società, anche grazie a acquisti del calibro di Dybala e Matic, entrambi però, chi per l’età, chi per una condizione fisica precaria, non possono garantire un rendimento continuo, non in termini di qualità, bensì di quantità.

Ecco perché riuscire ad allungare la rosa può essere un fattore determinante per i successi a breve e lungo termine della squadra. Ma Pinto non vuole farsi trovare impreparato e studia insieme ai suoi collaboratori anche i migliori prospetti in ambito internazionale.

Di recente gli emissari della Roma sono stati inviati in Brasile, per seguire la giovane stella del Flamengo Matheus Franca, centrocampista classe 2004 che dal 2021 ad oggi ha collezionato 20 presenze con la squadra maggiore, condite da ben 4 gol, che lasciano intendere una notevole propensione offensiva, grazie anche alla sua duttilità, che lo ha portato a giocare in ogni ruolo del centrocampo, e all’occorrenza anche come attaccante.

Il giovane centrocampista è uno dei talenti più cristallini del campionato brasiliano, soprattutto se si tiene conto della giovane età, e potrebbe rappresentare un ottimo prospetto anche in caso di futura plusvalenza