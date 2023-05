Nuove maglie Roma, il dettaglio fa impazzire i tifosi: la data del lancio ufficiale

Nuove maglie Roma per la stagione 2023/24, giungono ulteriori dettagli sulle prossime divise di gioco. La squadra giallorossa vestirà Adidas a partire dal prossimo anno

Emergono nuovi dettagli e filtra anche la data del lancio ufficiale della nuove maglie della Roma. Le foto che stanno circolando sul web hanno acceso le fantasie dei tifosi giallorossi, pronti a conoscere le nuove divise targate Adidas. Un dettaglio in particolare fa impazzire l’universo romanista, inoltre spunta già la data del lancio ufficiale delle nuove maglie in vista della prossima stagione della squadra giallorossa.

Trapelano nuovi dettagli e spunta anche la data ufficiale di vendita della nuove maglie della Roma. La stagione 2023-24 vedrà la squadra giallorossa tornerà a vestire il marchio Adidas. Cambierà lo sponsor tecnico e anche quello commerciale, con la scritta SPQR che ha sostituito da tempo lo sponsor Digitalbits in seguito a pagamenti mancanti nella casse del club giallorosso. Tra le nuove foto, fatte circolare sul web dal sito Footyheadlines.com, c’è un dettaglio molto particolare che ha scatenato i tifosi romanisti sul web in queste ore.

Roma, maglie Adidas 2023-24: nuovi dettagli data del lancio ufficiale

Il prossimo main sponsor sulle maglie della Roma dovrebbe essere Toyota, ma non è l’unica novità in vista della nuove divise giallorosse. Secondo il sito specializzato il lupetto avrà un design più leggero, con una versione rivisitata. La Roma tornerà a vestire Adidas dopo trenta anni dall’ultima volta, ed il brand tedesco ha in serbo una particolare novità sulle nuove divise.

Il colletto della maglia giallorossa riporterà la scritta “Daje Roma Daje“, dettaglio ben accolto dai tifosi della Roma sul web. Inoltre secondo il portale è stato deciso anche il lancio ufficiale delle nuove divise. Le maglie Adidas per la stagione 2023-24 dovrebbero essere messe in vendita a partire dal 21 luglio del 2023. La squadra giallorossa si separa dalla New Balance e rilancia la partnership con il marchio tedesco, che sta preparando tante sorprese in vista del ritorno in casa Roma.