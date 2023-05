Roma, ecco le tre nuove maglie Adidas – FOTO

Roma, presentate le maglie per le gare della stagione 23/24 ideate da Adidas: ecco le foto dei tre modelli che hanno fatto impazzire i tifosi

Ci sono maglie che sono entrate di diritto nella storia della Roma, come ad esempio quella ideata da Kappa per la stagione successiva allo scudetto, metà gialla e metà rossa con il tricolore sul petto, e altre che purtroppo sono piaciute un po meno, come le recenti terze maglie (spesso stravaganti a causa delle richieste di marketing) che i tifosi hanno più volte disprezzato sui social.

Negli ultimi anni la Roma ha vestito un marchio di tutto rispetto nel mondo dello sport come New Balance, che ha vestito anche i reds del Liverpool, prima che gli inglesi decidessero di affidarsi a Nike come sponsor tecnico. Le maglie New Balance, così come gran parte del merchandising proposto, ha riscosso parecchio successo, nonostante questo i Friedkin hanno preferito puntare sul marchio tedesco.

Non è la prima volta che i giallorossi vestono Adidas. Il noto brand era infatti lo sponsor tecnico anche nella stagione 1992-1993, con proposte che ai tempi fecero impazzire i tifosi giallorossi, come la storica maglia da trasferta bianca con il lupetto sulla spalla destra. In vista della prossima stagione la società capitolina si affiderà di nuovo al colosso tedesco, e sono già circolate in rete le future maglie da gare che verranno indossate nel prossimo campionato di Serie A.

Roma, ecco le nuove maglie targate Adidas – FOTO

Adidas è senza alcun dubbio uno dei migliori marchi per materiale sportivo nel mondo. Ecco il perché di tanta attesa da parte dei tifosi nello scoprire le maglie per la prossima stagione. Il noto portale FootyHeadlines, specializzato nelle maglie da gioco da calcio ha pubblicato in anteprima quelle che dovrebbero essere le nuove maglie della Roma, che riscuotendo un gran successo tra i tifosi:

La prima maglia prende ispirazione proprio da quella del 92-93 con il lupetto di Gratton sul petto e le strisce arancioni sulle spalle (caratteristiche del marchio Adidas).

La seconda invece, quella da trasferta,è caratterizzata da un motivo che riproduce un antico pavimento a mosaico di Roma, completamente bianca e con le strisce sulle spalle di color nero.

Total black invece per quanto riguarda la terza maglia, anch’essa con il lupo di Gratton sul petto e con le strisce arancioni sulle spalle, una scelta semplice, ma sempre apprezzata tra i tifosi.

Non è ancora certo che siano proprio queste le future maglie della Roma, tuttavia ci si aspetta qualcosa di decisamente simile, soprattutto vista l’affidabilità di FootyHeadlines