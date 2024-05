Indagine plusvalenze Roma: la decisione UFFICIALE sui Friedkin

Indagine plusvalenze Roma, la procura della Capitale ha chiuso il quadro. E in tutto questo è venuta fuori la decisione ufficiale sull’attuale proprietà giallorosse dei Friedkin

La notizia è riportata dall’Ansa, quindi ha quasi i crismi dell’ufficialità. Anzi, ce li ha sicuramente, visto il valore dell’agenzia di stampa che da sempre è un punto di riferimento in Italia e nel Mondo. E in questo caso è stata battuta un’agenzia sulla Roma.

La procura della Capitale ha chiuso le indagini sulle plusvalenze della società. “In base a quanto si apprende rischiano di finire sotto processo la vecchia gestione del club giallorosso guidata da James Pallotta, Mauro Baldissoni e altri dirigenti”. Si legge. Ma non è finita qui. Perché c’è un passaggio che riguarda anche l’attuale proprietà, quella della famiglia Friedkin.

Indagine plusvalenze Roma, Friedkin scagionati

“Nell’atto di chiusura degli accertamenti non compaiono l’attuale presidente e vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin” si legge ancora, quindi sull’attuale famiglia che gestisce la società giallorossa non c’è niente. Le indagini sono state chiuse senza nemmeno andare a processo. Evidente che gli inquirenti non abbiano trovato nulla di rilevante. Insomma, un sospiro di sollievo.

Ryan Friedkin e suo figlia Dan, quindi, sono stati completamente esclusi dal fascicolo che riguarda solamente la ex proprietà giallorossa. Vedremo quali saranno nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane gli sviluppi su questa vicenda.