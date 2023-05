Silurato dopo la penalizzazione, la Juve lo abbandona

Penalizzazione Juventus e abbandono immediato da parte dei bianconeri. La posizione sembra chiarissima, ecco cosa è successo.

Se è vero che la Roma è attesa da uno degli appuntamenti più importanti della propria storia fra poco più di una settimana, è altrettanto giusto osservare come la lecita e doverosa attenzione rivolta dai tifosi alle questioni giallorosse non sta cancellando il monitoraggio di tanti altri scenari che, in un certo modo, potrebbero legarsi al mondo capitolino. Su quest’ultimo, come da tempo noto, gravitano non pochi dubbi e incertezze, in vista di un futuro che attualmente parrebbe dipendere dai responsi del 31 maggio ma ai quali potrebbero aggiungersi tante altre varianti.

Più in generale, nel corso di tutto il campionato abbiamo assistito ad una stagione ricca di eventi e, soprattutto, fortemente influenzato da scenari e decisioni dal peso evidente, non solo in casa Roma. Se per Mourinho hanno avuto ingerenze importanti le tante questioni legate ad infortuni e indisponibilità, scenari ben più complicati si sono abbattuti sul mondo Juventus.

La questione penalizzazione ha fatto da filo rosso ad un campionato singolare sin dall’inizio per la sosta per il Mondiale in Qatar, fin qui rivelatasi in realtà ben poco impattante rispetto ai rimbalzi decisionali sulla questione giudiziaria che ha toccato il club bianconero e che, come spesso raccontatovi, ha rappresentato sin da subito una variante di non poca importanza anche per altri club.

Allegri abbandonato dalla Juventus: segnale chiarissimo da Empoli

In questi mesi, infatti, il limbo di incertezza nel quale ha navigato la Juventus ha lasciato aperto e dubbioso qualsivoglia discorso legato alla Champions League, ‘salutata’ definitivamente dalla squadra di Allegri dopo il rotondo scacco di Empoli. I già salvi uomini di Zanetti hanno nella serata di ieri inflitto un sonoro poker a Gatti e colleghi, chiosando tristemente una giornata che ha visto sottrarre nuovamente punti in classifica alla squadra.

I soli sei punti a disposizione escludono adesso la Juve da qualsiasi discorso di approdo tra le prime quattro, con conseguenze importanti su quella lotta Champions sulla quale si è espresso con chiarezza lo stesso Mourinho dopo Roma-Salernitana. A tal proposito, come osservato da Paolo Paganini la posizione ponderata dal tecnico nella giornata di ieri sembrerebbe restituire consapevolezza nella singolarità di un processo che ha presentato sin da subito un canovaccio non sempre felicissimo.

Al di là dell’esplicita ed ovvia critica alla decisione di annunciare la penalizzazione mentre la squadra scendeva in campo, Paganini ha osservato come, a sua detta, i bianconeri non seguano più il proprio allenatore, fino a questo momento rivelatosi felice gestore di una situazione delicatissima ma dal quale in tanti si aspettavano molto di più sul piano del gioco.