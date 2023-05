‘Rifiutano‘ il gigante: affare saltato, la Roma ha ancora una chance

L’interessamento non ha portato a sbocchi concreti: la richiesta è stata giudicata troppo elevata per concludere l’operazione.

Un ruolo importante nel corso delle prossime settimane in casa Roma sarà per forza di cose ricoperto dagli eventuali innesti atti a rinforzare il pacchetto arretrato. Non è un caso che Pinto si sia già mosso con largo anticipo per puntellare il reparto e regalare a José Mourinho dei profili importanti.

Il profilo in cima alla lista dei desideri della Roma è quello di Evan N’Dicka. Con il centrale francese classe ’99 di proprietà dell’Eintracht Francoforte i discorsi sono stati anche approfonditi ma, almeno per il momento, non hanno portato alla tanto attesa fumata bianca. Le ultime dichiarazioni rilasciate dai dirigenti del club tedesco, tra l’altro, non hanno chiuso le porte ad un eventuale ribaltone che rimescolerebbe le carte in tavola.

Legato all’Eintracht da un contratto in scadenza nel 2023 che per adesso non è stato ancora rinnovato, N’Dicka è considerato il profilo ideale con il quale rinforzare la difesa senza impattare troppo a bilancio. Tuttavia quello del centrale transalpino non è l’unico nome attenzionato dai giallorossi, ai quali nelle scorse settimane è stato accostato anche Jarrad Branthwaite.

Calciomercato Roma, due di picche dell’Everton al Psv per Branthwaite

In tempi e in modi diversi, ad esempio, anche la stellina di proprietà dell’Everton, Jarrah Branthwaite, era entrata nei dossier della Roma. Tuttavia i giallorossi non hanno mai affondato il colpo per il millenial classe ‘2002, che si è reso protagonista di una stagione importante con la maglia del PSV, squadra tra le cui fila milita con la formula del presto. Anche per questo il club olandese ha provato in tutti i modi a tessere la tela con l’Everton per ingaggiare a titolo definitivo la stellina inglese.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Football Insider, alla luce delle richieste considerate troppo alte dal club l’inglese, l’affare è naufragato prima ancora di essere imbastito. Gli uomini mercato del Psv, infatti, hanno giudicato eccessiva la valutazione fatta dai Toffees, che si aggira sui 6-7 milioni di euro. Uno scenario che potrebbe rimescolare definitivamente le carte in tavola e cambiare il futuro di Branthwaite che, non dimentichiamolo, è ancora legato all’Everton da un contratto in scadenza nel 2025.