Roma e Juventus al tappeto: firma e annuncio imminenti

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra trapelano importanti novità in merito alla definizione di un rinnovo contrattuale. La firma è sempre più vicina.

Sebbene manchino ancora alcuni giorni prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, le voci e le indiscrezioni relative ai possibili affari ancora in essere cominciano da tempo a calamitare l’attenzione mediatica.

Ne sa qualcosa la Roma, con i giallorossi che non a caso hanno avviato dei colloqui importanti sia per Aouar che per N’Dicka. Se per il franco-algerino la sensazione è che per la definizione della trattativa manchi ormai poco, più in salita è la strada che porta al francese dell’Eintracht Francoforte. L’ipotesi che il classe ’99 possa alla fine firmare il rinnovo con la compagine tedesca, infatti, non è affatto da escludere e dalla Germania trapelano notizie proprio in questa direzione. A proposito di rinnovo, occhio all’evolvere della situazione legata a Diogo Dalot, un profilo accostato direttamente ed indirettamente a diverse club di Serie A, tra cui Roma e Juventus.

Calciomercato Roma, Dalot-Manchester United: rinnovo sempre più vicino

Dopo l’opzione di rinnovo unilaterale di cui lo United ha deciso di avvalersi la scorsa stagione, i colloqui per la definizione di un nuovo prolungamento erano in piedi da tempo. Dopo una situazione di impasse protrattasi per diversi mesi, la fumata bianca sembra essere ormai sempre più vicina. Dalot ha scelto ancora il Manchester United, con i Red Devils che vogliono puntare ancora sul terzino destro lusitano.

Secondo quanto riportato da Sky l’affare è ormai entrato nella sua fase più calda. Le parti sono sempre più vicine, al punto che ogni istante – nel corso dei prossimi giorni – può essere quello giusto per l‘ufficializzazione del rinnovo di Dalot con il Manchester United. La trattativa è ormai in discesa, alla luce dei feedback positivi riscontrati nelle ultime settimane. Sfuma quindi per i club italiani la possibilità di mettere le mani sull’ex terzino destro del Milan, sul quale da tempo soprattutto la Juventus aveva messo gli occhi.