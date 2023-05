Calciomercato Roma, firma ufficiale e ribaltone Nagelsmann

Calciomercato Roma, la firma è ufficiale fino al 2026. E ribaltone Nagelsmann per la panchina. Ecco l’effetto domino che si potrebbe scatenare

Se ormai il futuro della panchina del Psg sembra deciso – con Luis Enrique che ormai sembra ad un passo dal sedersi sotto la Tour Eiffel – quello di Muorinho è ancora tutto da scrivere. Sì, ancora non si sa se lo Special One sarà a Trigoria il prossimo anno. E molto, si ha la sensazione, lo si capirà dopo la finale di Europa League. E soprattutto come finirà il match di Budapest.

Ma chi potrebbe essere il successore dello Special One? Di nomi ne sono circolati parecchi, da Conte ad esempio, passando anche per quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno di Spalletti per la terza esperienza in panchina. Insomma, non si sa ancora. E si è parlato, pure, c’è da dirlo, anche di Nagelsmann: il tedesco, esonerato dal Bayern Monaco, è alla ricerca di una sistemazione per la prossima stagione. E il suo nome è stato accostato anche ai giallorossi. Ma le cose adesso possono cambiare in maniera prepotente.

Calciomercato Roma, Slot rinnova: il Tottenham forte su Nagelsmann

Il “problema” è che Slot ha rinnovato ufficialmente fino al 2026 e di fatto ha chiuso in questo modo tutte le possibilità del Tottenham che lo aveva messo nel mirino per la prossima stagione. E secondo il Daily Mail, adesso, gli Spurs sono pronti a riprendere in considerazione il profilo dell’allenatore tedesco per il prossimo anno. Un profilo che come detto piaceva anche alla Roma qualora Mou dovesse confermare con i fatti le sensazioni delle ultime settimane.

In poche parole anche in questo caso la Premier League potrebbe avere la meglio. Sì, difficile dire di no al Tottenham – che comunque è fuori dalla zona Europa – che però ha possibilità economiche non diciamo infine ma quasi. E quindi il giovane tedesco potrebbe essere attratto da questa possibilità. Di certo c’è una cosa, però: i tifosi della Roma vorrebbero vedere ancora Mou in panchina. Sì, questo è davvero certo.