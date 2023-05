Mourinho fuori dai giochi: ha firmato il pre-contratto

Mourinho fuori dai giochi: dalla Francia certi dell’accordo con la firma sul pre-contratto. Ecco le ultime notizie sul futuro dello Special One

Dalla Francia hanno deciso. Secondo le informazioni riportate da psgcommunity.com. Un incontro con firma sul precontratto annessa. Insomma, hanno mollato in maniera definitiva Mourinho a quanto pare. E hanno virato tutto su Luis Enrique che di conseguenza, la prossima stagione, dovrebbe diventare il nuovo allenatore del Psg.

Nella giornata di ieri si è parlato molto di un interesse parigino nei confronti dello Special One. Ma secondo queste ultimissime informazioni, il successore di Galtier, ormai sicuro di lasciare Parigi alla fine dell’anno, dovrebbe essere lo spagnolo, ex Roma, che dopo il Mondiale ha lasciato la Spagna. Anche il Napoli, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci ha pensato a Lucho, ma un accordo con la firma su un precontratto ci sarebbe già stato e Luis Enrique sarebbe atteso a Doha già nei prossimi giorni.

Mourinho fuori dai giochi, il Psg a Luis Enrique

Insomma, un Mourinho sedotto e abbandonato dai parigini che ormai avrebbero deciso di puntare tutte le carte su l’ex giallorosso, che dieci anni fa era arrivato nella Capitale con la voglia di rivoluzionare il calcio italiano. O quasi. A Trigoria Luis Enrique non ci è riuscito, ma poi è andato al Barcellona dove ha vinto la Champions League e tutto quello che un allenatore può sognare di vincere.

Una buona notizia, però, per i tifosi della Roma, c’è da dirlo. Visto che la paura di perdere lo Special One, alla fine della stagione, è veramente tanta. Le ultime settimane sono state molto calde sotto questo aspetto e le ultime uscite del portoghese non hanno lasciato molto spazio a delle interpretazioni. L’addio sembra vicino e forse solamente vincendo la Coppa le cose si potrebbero aggiustare. Di certo però c’è una cosa: senza il Psg alle spalle allora Mou ci potrebbe anche ripensare.