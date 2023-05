“Lo accetterebbe”: domino lampo, come cambia il futuro di Mourinho

L’annuncio ai microfoni di TV PLAY e il possibile effetto domino legato al futuro di José Mourinho. Ecco quanto riferito.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Fiorentina-Roma, gara valevole per la trentasettesima giornata di Serie A. Tuttavia le attenzioni in casa giallorossa sono inevitabilmente rivolte alla finale di Europa League contro il Siviglia, vero spartiacque della stagione.

Ed è chiaro che le scelte di formazione di José Mourinho siano rivolte a far sì che la squadra si presenti al Budapest al top della forma. Negli ultimi giorni, però, il futuro del tecnico lusitano ha calamitato in maniera importante l’attenzione mediatica, accendendo rumours ed indiscrezioni. Accostato a diverse big del panorama calcistico internazionale, Mourinho farebbe gola soprattutto al Paris Saint Germain. L’esonero di Galtier è ormai alle porte, sebbene il tecnico parigino non si sia detto affatto preoccupato della sua posizione nel corso delle ultime conferenze stampa. Il profilo di Mou rientrerebbe in una lista piuttosto allargata di nomi che il Psg avrebbe stilato per cominciare a porre le basi per la prossima stagione. Dossier nel quale è presente, tra gli altri, anche Luis Enrique.

Luis Enrique-Napoli: “Accetterebbe la proposta” | Ritorno di fiamma Mou-Psg?

Il tecnico asturiano, stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia, sarebbe addirittura il profilo più caldeggiato dagli uomini mercato del Psg. Intanto l’ex CT della Spagna fa gola e non poco anche al Napoli: l’avventura di Luciano Spalletti all’ombra del Vesuvio, infatti, potrebbe interrompersi bruscamente, con Aurelio De Laurentiis che ha cominciato a sondare il terreno per non farsi trovare impreparato. Il binomio Luis Enrique-Napoli ha assunto consistenza nelle ultime ore, anche se chiaramente non c’è ancora nullo di definito.

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch di TV PLAY, il corrispondente dalla Spagna per il Corriere dello Sport, Andrea De Pauli, si è espresso sull’argomento: “Luis Enrique sicuramente accetterebbe Napoli: è ambizioso, gli piace l’Italia e già conosce il Campionato. L’unica perplessità è caratteriale, dal momento che sia lui che De Laurentiis son due persone dalla grande personalità. O si mettono d’accordo subito oppure rischia di venir fuori una polemica vulcanica”.

Situazione dunque da monitorare con attenzione anche perché coinvolge anche la Roma. Le chances di una permanenza di Mourinho sulla panchina giallorossa restano molto alte. Tuttavia, nel caso in cui si dovessero concretizzare le condizioni per l’addio, la candidatura del Psg ritornerebbe prepotentemente in auge. Se il Napoli dovesse riuscire a trovare l’accordo con Luis Enrique, i francesi sarebbero obbligati a rivolgere altrove le proprie mira. A quel punto, dunque, non sarebbe da trascurare un blitz disperato per Mou, che comunque è blindato dalla Roma da un contratto per un altro anno.