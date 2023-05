Roma, UFFICIALE: non convocati quattro big

Fiorentina-Roma, in vista della trasferta contro i Viola, José Mourinho ha deciso di non convocare diversi top player. Da Dybala a Pellegrini: le scelte dello “Special One”.

Come ammesso da José Mourinho nel corso del Media Day tenuto poco più di 24 ore fa, le attenzioni della Roma in questo finale di stagione saranno rivolte all’impegno di mercoledì sera contro il Siviglia. Tuttavia il calendario offre un confronto da non trascurare contro la Fiorentina.

I “Viola”, reduci dalla sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter, vogliono chiudere al meglio una stagione nella quale anche Cabral e compagni saranno attesi da una finale europea, di Conference. Il destino ha voluto che i gigliati affrontassero in uno degli ultimi impegni prima della gara con il West Ham, la squadra che poco più di un anno fa sollevò al cielo la Conference League. Chiaramente si preannuncia un turnover importante da ambo le parti, con Italiano che doserà le forze dopo gli sforzi profusi nel match contro l’Inter, ben giocato dai gigliati. Anche in casa Roma, ovviamente, vietato correre rischi.

Fiorentina-Roma, Mou non ha convocato Pellegrini, Dybala, Rui Patricio e Matic

Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che tra i calciatori partiti alla volta di Firenze non ci siano Pellegrini, Dybala, Rui Patricio e Matic. Quattro pilastri inamovibili dello scacchiere tattico giallorosso. Chiaramente le maggiori attenzioni mediatiche negli ultimi giorni sono state rivolte alle condizioni fisiche di Paulo Dybala, con José Mourinho che valuterà la capacità di recupero della “Joya” nel corso dei prossimi giorni. Difficile azzardare eventuali ipotesi: ad ogni modo la sua assenza per la sfida del “Franchi” era da mettere in preventivo.

Fiorentina-Roma, però, sarà anche un’occasione nella quale i tanti giovani a disposizione di Mourinho potranno avere una chance importante per mettere in mostra tutte le loro qualità. Del resto il tecnico lusitano ha dimostrato in questa stagione di lanciare e valorizzare tantissimi calciatori nati e cresciuti nella “canterà” giallorossa. Tra i convocati, ad esempio, spicca anche il giovane Pagano, a cui potrebbe essere concesso uno scampo di partita.