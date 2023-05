Stangata Uefa e niente coppe, reazione immediata Juve: “Vanno al TAS”

Juventus esclusa dalle coppe europee e decisione già presa: la posizione della UEFA potrebbe generare una vera e propria turbine di eventi.

Momento complicato quanto difficile quello vissuto dalla Vecchia Signora nel corso di questi ultimi mesi e, più in generale, anni. Dopo l’addio ad Allegri, la strada orientata alla ricerca di un’estetica che tracciasse un nuovo percorso ha trovato in Sarri e Pirlo deludenti risposte, catalizzando il ritorno del mister livornese, fin qui però distintosi per un iter tutt’altro che nitido e felice. In seguito alla chiosa di una stagione senza trofei, anche quest’anno sono state cestinate le possibilità di alzare nuovamente una coppa, in nome di una tendenza divenuta abitudinaria per circa una decade.

Pur generando discussioni e dividendo la piazza, un po’come accaduto in diversi momenti della stessa gestione Mourinho a Roma, Allegri ha comunque palesato importanti capacità gestionali, coadiuvando la squadra a ben gestire i non poco delicati momenti vissuti nel corso di quest’anno, non solo per questioni calcistiche.

Il poker subito ad Empoli, giusto per fare un esempio recente, può rientrare certamente tra i momenti maggiormente emblematici di un percorso difficile sul terreno di gioco ma reso ancora più complicato da rimbalzi decisionali e incertezze che hanno impattato su tutto il campionato italiano, come lasciato intendere dallo stesso Mourinho.

Niente competizioni UEFA per la Juventus, Momblano non ha dubbi: “Si va al TAS”

La caduta contro gli uomini di Zanetti ha eliminato del tutto le possibilità di accedere alla Champions League, rappresentante un obiettivo ancora raggiungibile anche dopo il -10 inflitto nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, quando Danilo e colleghi hanno visto la propria posizione regredire di dieci lunghezze ed alterare quel secondo posto conquistato sul campo fino a questo momento.

Ciò non cancella comunque le possibilità di vedere la Vecchia Signora, attualmente a quota 59, di approdare ad una delle due rimanenti competizioni continentali. Proprio su tale fronte, in caso di nette prese di posizione da parte della UEFA, è arrivato l’annuncio a Juventibus da parte di Luca Momblano. Quest’ultimo ha permesso di fare chiarezza su uno scenario che non poca attenzione potrebbe generare nel prossimo e imminente futuro.

“Ho notizia fresca che la Juventus in caso di esclusione Uefa va al TAS. Questa sarebbe la strada intrapresa qualora subisse un’estromissione di ufficio da parte dell’Uefa. Mi risulta, inoltre, che ci sarebbero figure pronte ad andare al TAR e che non si limitano al solo Paratici e Arrivabene, i quali avrebbero già ponderato questa scelta da qualche settimana“.