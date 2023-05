Calciomercato Roma, restyling in attacco: così arriva “Il Toro”

Dall’Inghilterra trapelano nuove indiscrezioni sull’identikit del possibile nuovo colpo offensivo per la Roma.

Archiviata la gara contro la Fiorentina, per la Roma di José Mourinho è cominciata la lunga attesa che porterà alla finalissima di Budapest contro il Siviglia. Nel frattempo, però, le voci legate ai possibili nuovi affari dei giallorossi hanno cominciato a riprendere quota.

Va da sé che Pinto si sia già portato avanti con il lavoro. Oltre a tessere la tela in modo importante con Aouar, infatti, il GM della Roma ha mosso passi concreti anche per Evan N’Dicka. Sia il franco-algerino del Lione che il difensore centrale transalpino dell’Eintracht sono vicini a vestire la maglia giallorossa, anche se per il centrale classe ’99 non sono escluse sorprese. Tuttavia nei radar dei capitolini, volente o nolente, finirà anche il dossier relativo al reparto offensivo. Sia Abraham che Belotti, infatti, hanno deluso le attese, rendendosi protagonisti di una stagione ben al di sotto delle proprie possibilità. Le riflessioni in casa giallorossa potrebbero dunque portare ad un deciso restyling dell’attacco, soprattutto se dovessero arrivare offerte concrete ed allettanti per l’ex bomber del Chelsea.

Calciomercato Roma, sondaggio per Hwang Hee-chan

Ecco perché la Roma potrebbe capitalizzare occasioni importanti con cui puntellare la propria batteria di attaccanti. Le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, del resto, si collocano proprio in questa direzione. Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, ad esempio, ci sarebbe anche la Roma nella lista delle pretendenti a Hwang Hee-chan, ventisettenne attaccante sud-coreano in forza al Wolverhampton.

Trasferitosi alla corte dei “Lupi” la scorsa estate grazie ad un investimento di 16 milioni di euro, l’attaccante nativo Chuncheon avrebbe calamitato l’interesse di diversi club di Premier. Tottenham e Newcastle, infatti, avrebbe già effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

Tra le candidate all’acquisto del poliedrico attaccante sudcoreano, però, figurerebbe anche la Roma, che assieme all’Aston Villa si sarebbe inserita nell’affare, valutando il da farsi. Dopo una stagione non vissuta da protagonista, il valore di mercato di Hee-chan Hwang (legato ai Wolves da un contratto in scadenza nel 2026) si aggira sui 12/13 milioni di euro. Soprattutto “The Bull” (Il Toro, ndr) l’attaccante potrebbe ben presto cambiare aria. Staremo a vedere.