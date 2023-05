Caos in Serie A, cori razzisti e partita sospesa: ecco cosa è successo

Caos in Serie A e partita sospesa dopo i cori razzisti. Ecco cosa è successo in questi minuti antecedenti alla sfida tra Fiorentina e Roma.

La gara odierna rappresenterà, a detta dello stesso Mourinho, un allenamento serio, finalizzato al valutare le condizioni dei diversi giocatori che scenderanno in campo ma senza dimenticare dell’obiettivo principale, quello cioè di preservare da un punto di vista fisico e psicologico quegli elementi che nella mente dell’allenatore sono destinati a scendere in campo da titolari contro il Siviglia. L’attenzione verso la gara non è comunque da snobbare, alla luce degli spiragli ancora minimamente aperti per inseguire un piazzamento in Champions tramite il campionato.

Senza restare unicamente sul mondo giallorosso, va evidenziato un triste e spiacevole evento verificatosi proprio nel pomeriggio odierno, poco prima del fischio di inizio di Fiorentina-Roma, previsto tra circa sessanta minuti. Ci riferiamo all’accaduto verificatosi in occasione della gara Spezia-Torino, attualmente ferma sul rotondo e pesante risultato di 0-4 che condanna i liguri a doversi aggrappare alla salvezza nella prossima partita, contro la Roma, il 4 giugno.

Spezia-Torino, caos e cori razzisti: Guida sospende la gara

A far discutere, però, sono state questioni extracalcistiche e legate ad un razzismo che, purtroppo, continua a rappresentare un nemico difficile da debellare all’interno della società e, di conseguenza, anche in un mondo calcistico distintosi troppe volte per atteggiamenti poco felici da questo punto di vista.

Gli esempi del passato più o meno recente sono numerosi e, ad oggi, stanno interessando anche l’accaduto odierno, sul campo dello Spezia. Ad essere preso di mira, questa volta, è stato l’allenatore del Torino, Ivan Juric. Nei suoi confronti si sono innalzati chiari ed evidenti cori razzisti che hanno portato l’arbitro Guida a interrompere la partita per qualche minuto. Agli altoparlanti è stata subito avanzata la richiesta di evitare atteggiamenti del genere per evitare gravi conseguenze.

Immediata la reazione degli stessi giocatori dello Spezia, con Gyasi e Bastoni subito pronti a mostrarsi solidali verso il mister, avversario sul campo ma al quale va la solidarietà di tutti.