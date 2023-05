Fiorentina-Roma, ansia Mourinho: sostituzione immediata

Doppia sostituzione Mourinho all’intervallo, escono Smalling ed El-Shaarawy. Ecco il motivo.

Gara delicata e affrontata da entrambe le squadre con serietà e professionalità ma, al contempo, con l’obiettivo principale di gestire energie mentali e fisiche in vista delle due finali europee che, rispettivamente, attendono Mourinho e Italiano. Proprio a circa un anno di distanza dall’incontro di Tirana, infatti, la squadra toscana ha strappato il secondo pass consecutivo italiano per la neonata competizione Uefa.

Al contempo, a Mourinho vanno riconosciuti i meriti di aver saputo guidare la rosa fino alla fine di un percorso continentale ancora più delicato e importante quale quello dell’Europa League. Al termine di un iter che ha visto i giallorossi affrontare trasferte e squadre delicate, Pellegrini e colleghi voleranno a Budapest il prossimo mercoledì, in vista del quale sono arrivati in questi minuti importanti aggiornamenti sulle condizioni dei diversi elementi che i tifosi della Roma si augurano di poter avere a propria disposizione in Ungheria.

Fiorentina-Roma, doppia sostituzione all’intervallo: gestione Smalling e precauzione per El Shaarawy

Se la situazione Dybala continua a non essere chiara, ben diversa è la gestione di chi, come Pellegrini, Matic o Rui Patricio, sia rimasto a casa soprattutto ai fini di una ricarica che permetta ai giocatori di poter ritrovare la condizione ottimale mercoledì sera. In questa direzione, dunque, sono andate le scelte di Mourinho per i 90 minuti del Franchi di quest’oggi pomeriggio.

La squadra schierata, come capitato già a Bologna, ha rappresentato un ibrido di gioventù e titolari che il tecnico ha cercato di gestire anche con le sostituzioni adoperate ad interim e nell’intervallo. In particolar modo, dopo il primo tempo, sono stati schierati Celik e Mancini, rispettivamente al posto di El-Shaarawy e Smalling. L’uscita del difensore inglese era stata programmata e concordata mentre il Faraone, da accordi iniziali, avrebbe dovuto disputare qualche minuto in più.

Come riferito da Tommaso Turci nel corso del secondo tempo, però, la scelta è stata precauzionale ai fini della gestione di un giocatore reduce da non poche fragilità e che, in uno degli ultimi tiri effettuati nella prima frazione di gara, ha accusato un leggero fastidio. Immediata la scelta precauzionale di Mourinho e del suo staff.