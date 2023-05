Fiorentina-Roma, Mourinho non parlerà nel post partita

Fiorentina-Roma, José Mourinho non risponderà alle domande dei giornalisti nel post partita della sfida con i Viola.

Dopo una partita a lungo dominata nei suoi momenti cruciali, la Roma esce sconfitta dal “Franchi” patendo una rimonta beffa nel finale di gara. Anche alla luce di un paio di decisioni arbitrali piuttosto discutibili, i “Viola” hanno prima agguantato il pareggio con Jovic, salvo poi piazzare l’affondo decisivo con la zampata di Ikoné.

Poco male per i giallorossi, che comunque nei primi 85 minuti della partita, pur infarciti di seconde linee, hanno avuto in mano il pallino del gioco, sfiorando a più riprese anche il raddoppio. Solo un paio di interventi strepitosi dell’estremo difensore della Fiorentina hanno impedito agli ospiti di portarsi su una situazione di doppio vantaggio e chiudere virtualmente la contesa. I segnali lanciati dalla squadra in vista della finalissima con il Siviglia, comunque, sono assolutamente confortanti.

Nel post partita della sfida del “Franchi”, come riferito da DAZN, non parleranno comunque né Mourinho né i calciatori. L’attenzione è già rivolta alla prossima sfida stagionale: alla finale di Budapest contro il Siviglia, vero grande obiettivo di un rush finale nel quale i giallorossi vogliono ritagliarsi un ruolo da assoluti protagonisti.