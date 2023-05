Scintille Mourinho-Italiano, UFFICIALE: salta Roma-Spezia

Scintille Mourinho-Italiano e ammonizione pesante in vista della prossima. Ecco cosa è successo.

Tanti gli eventi che hanno contraddistinto la seconda frazione di gara tra Mourinho e Italiano, ambedue consapevoli di dover fare i conti con una gestione che permettesse di arrivare bene alle due finali europee che attendono entrambi. Dopo una felice gestione nei primi quarantacinque minuti, la squadra di casa è riuscita pian piano a impensierire le retrovie giallorosse.

Dopo la gestione di campo e risultato, in poco più di due minuti la squadra viola è riuscita a ribaltare la gara, portandosi sul risultato di 2 a 1 targato Jovic e Ikoné. Prima del ribaltone, però, va segnalato un evento di non snobbabile importanza e che avrà un certo peso anche ai fini dell’ultima gara di campionato, contro lo Spezia.

Fiorentina-Roma, scintille Mourinho-Italiano e ammonizione pesante

La delicatezza della fase di gioco e la volontà da entrambe le parti di vincere la gara ha infatti incrementato l’agonismo della partita che si è riflesso anche nell’atteggiamento dei due allenatori, resisi protagonisti di un alterco verificatosi in seguito alla scelta dell’arbitro Ayroldi. In seguito alla decisione del direttore di gara di fischiare fallo su Ibanez e non concedere calcio di rigore, infatti, ci sono state scintille tra i due tecnici.

Il rientro della situazione è stato abbastanza immediato con l’abbraccio tra i due ma con un’ammonizione pesante di Mourinho, già in diffida e adesso costretto a non poter presenziare in panchina contro lo Spezia in occasione dell’ultima gara dell’anno, tre o quattro giorni dopo la finale di Europa League.