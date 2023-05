Siviglia, doppia esclusione ufficiale prima della Roma

Siviglia, doppio out ufficiale a pochi giorni dalla sfida con la Roma. Ecco la decisione che parla chiaro.

La gara odierna con la Fiorentina sta certamente rappresentando un nobile e importante impegno prima della finale di Europa League contro il Siviglia, ad oggi in grado di assumere il valore principale e di attirare le attenzioni maggiori da parte dei tifosi e, forse, addetti ai lavori. Mourinho, che dopo la gara con la Salernitana aveva parlato di allenamento serio, ha comunque dimostrato di voler affrontare degnamente i novanta minuti odierni, fino a questo momento giocati con una formazione ibrida e costituita anche da importanti elementi della formazione titolare.

Seppur con la consapevolezza di essere ormai quasi esclusi da una corsa Champions passante per il campionato, gli spiragli per chiosare in modo sereno e degno la stagione in Serie A ci sono tutti, senza ovviamente dimenticare degli almeno novanta minuti di Budapest che potrebbero avere una valenza a dir poco importante sia ai fini del palmares che di un approdo alla massima competizione continentale che la gara di mercoledì prossimo metterà in palio.

Siviglia, doppio out ufficiale per Mendilibar: le scelte anti-Ancelotti

Grande attenzione e attesa, ovviamente, per quello che si appresta ad essere l’appuntamento più importante della stagione e, come riconosciuto dallo stesso Tiago Pinto oggi pomeriggio, una delle partite di maggiore rilievo del recente passato giallorosso. Mentre il Franchi ospita però l’ultima gara casalinga per gli uomini di Italiano, arrivano dalla Spagna indiciazioni importanti anche ai fini delle possibili scelte del Siviglia fra quattro giorni.

Fra qualche minuto inizierà infatti la sfida tra gli uomini di Mendilibar e il Real Madrid. Pur non rinunciando a numerosi titolari, il tecnico die lusitani ha lasciato in panchina l’attaccante En-Nesyri e Ocampos, così disponendo le proprie pedine in campo.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Montiel, Gudelj, Rekik, Acuña; Rakitic, Manu Bueno; Papu Gómez, Lamela, Bryan Gil; Rafa Mir