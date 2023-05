Irrompe il Real Madrid: colpo alla Dybala, miraggio Serie A

Calciomercato Roma, spunta anche il Real Madrid: i “Blancos” sono pronti a cambiare le carte in tavola. Il rebus non è stato ancora sciolto.

Uno dei reparti attenzioni da Tiago Pinto in vista della prossima campagna trasferimenti è sicuramente l’attacco. Con Abraham e Belotti che non hanno affatto ripagato le attese e con la posizione di esterno offensivo sulla corsia mancina da coprire, i giallorossi potrebbero ricoprire un ruolo tutt’altro che banale nel corso delle prossime settimane.

Si cercherà chiaramente di capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi. Sulla scia di quanto accorso nella scorsa stagione con l’innesto di Paulo Dybala, occhio colpi low cost da 90, in grado di ricoprire un ruolo importante nell’immediato senza gravare a bilancio in termini di esborso del cartellino. Identikit che corrisponde, tra gli altri, anche al profilo di Roberto Firmino. L’attaccante brasiliano del Liverpool ha salutato con commozione quello che è stato il suo pubblico per otto anni. Il commiato sotto la Kop, con i supporters a scandire all’unisono il nome dell’attaccante brasiliano, hanno fatto il giro del web. Già da mesi, però, Firmino aveva ufficializzato il suo addio ai Reds.

Calciomercato Roma, anche il Real Madrid su Firmino

La caccia a Firmino è dunque ufficialmente partita e potrebbe riservare interessanti novità. Accostato a diversi club italiani come Roma, Inter e Milan, l’ex Hoffenheim fa gola anche ad altri club in giro per l’Europa, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto. Oltre ad aver ricevuto offerte “esotiche”, però, Firmino avrebbe calamitato l’interesse anche del Real Madrid.

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, quello di Firmino è uno dei profili attenzionati dal Real Madrid per puntellare il proprio reparto offensivo. Al momento non si segnalano contatti ufficiali tra le parti ma solo colloqui interni per capire eventuali margini di manovra. I “Blancos”, però, si iscrivono nella lista della candidate al forte attaccante brasiliano, che può vantare già 4/5 pretendenti. Situazione da monitorare.