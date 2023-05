Addio Mourinho, le quote non mentono: il big in pole

Addio Mourinho, il futuro del tecnico portoghese è ancora tutto da decidere. Ma le quote non mentono. C’è un big in pole per la successione dello Special One

L’addio di Mourinho sembra essere sempre più probabile. E la gara contro il Siviglia, quella di dopodomani, a Budapest per la finale di Europa League, potrebbe essere l’ultima sulla panchina della Roma per lo Special One. Sì, perché poi in campionato sarà squalificato, e a guidare Pellegrini e compagni ci sarà Foti.

In tutto questo i bookmaker iniziano a pensare a quello che potrebbe essere il futuro allenatore della Roma. Un allenatore che dovrà essere un big, uno di quelli che non deve far rimpiangere in nessun modo il portoghese. I Friedkin sanno benissimo che qualora Mou, con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, decidesse di lasciare Trigoria, dovranno prendere un sostituto all’altezza, uno che scaldi la piazza giallorossa. E questo sostituto all’altezza potrebbe essere Antonio Conte.

Addio Mourinho, è Conte il favorito

Sì, secondo gli analisti di Goldbet è l’ex allenatore del Tottenham, a casa da un poco di mesi, il favorito numero uno. Un ritorno di fiamma, visto che già diverse stagioni fa il pugliese era finito nel mirino dei giallorossi, sponsorizzato anche da Francesco Totti. Poi non se ne fece nulla, ma adesso i tempi sembrano davvero maturi.

Secondo i bookmaker quindi, Conte, è quello giusto: e in questo momento si gioca a 4 volte la posta. Lontani invece gli altri nomi: da Luis Enrique, che sembra vicino al Napoli, a Thiago Motta, che tanto bene sta facendo a Bologna. Nei giorni scorsi si è parlato anche di Gasperini, ma non sembra una scelta pronta ad incendiare la piazza. In ogni caso sarà arduo fare contenti tutti, soprattutto se Mou dovesse portare a casa il secondo trofeo della stagione.