Calciomercato Roma, oltre 10 milioni annui: ribaltone a sorpresa

Calciomercato Roma, l’offerta che non ti aspetti rischia di stravolgere i piani: i dettagli riferiti da “The Sun”

Sebbene la stagione della Roma non sia ancora terminata, le voci riguardanti i possibili affari che calamiteranno la prossima sessione estiva di calciomercato si stanno riversando senza soluzione di continuità.

Merito delle mosse sotto-traccia di Tiago Pinto, che sta provando a proiettare i giallorossi in una posizione di vantaggio per l’acquisto di quelle pedine che nelle idee del GM della Roma dovrebbero contribuire a migliorare l’organico a disposizione di José Mourinho. Oltre a puntellare la difesa e il centrocampo con innesti mirati, occhio all’evolvere della situazione legata all’attacco. Non solo in tema di attaccanti d’area di rigore. Il futuro di Abraham e Belotti, infatti, è ancora tutta in fieri e potrebbe portare a veri e propri ribaltoni nel caso in cui dovessero arrivare offerte intriganti. Allo stesso tempo, però, i giallorossi sono alla ricerca di esterni offensivi in grado di fornire soluzioni alternative ad un reparto che è stato costretto a fare di necessità virtù.

Calciomercato Roma, offerta dal Qatar per Zaha

Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che alla Roma sia stato accostato nelle scorse settimane il profilo di Wilfried Zaha, legato al Crystal Palace da un contratto in scadenza nel 2023. Protagonista di una stagione con molte luci soprattutto nella fase iniziale, Zaha ha fatto capire di essere intenzionato a cambiare aria, valutando soluzioni alternative. In Europa il suo profilo è stato accostato a Milan, Roma e Marsiglia (tra le altre). Tuttavia occhio alle offerte esotiche.

Dopo il blitz delle scorse settimane dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, nelle ultime ore si sarebbe aggiunto alla corsa per l’acquisto dell’attaccante ivoriano anche l’Al Sadd. Secondo quanto riferito da “The Sun”, i qatarioti sarebbero intenzionati a far saltare il banco con un’offerta da circa 10 milioni di sterline a stagione (poco più di 11 milioni di euro annui).

Recatosi a Dubai per recuperare al meglio dall’infortunio al tendine del ginocchio che lo terrà ai box per un paio di mesi, Zaha sembra essere sempre più lontano dal Crystal Palace. Non è un caso che il club inglese abbia già cominciato a tastare soluzioni alternative per avallare l’ingaggio dell’eventuale sostituto, sondando Matheus Franca e Jack Clarke. Qualora dovesse essere confermata, l’offerta dei qatarioti dell’Al Sadd potrebbe far saltare il banco e scrivere la parola fine ad una telenovela che si sta trascinando ormai da diverso tempo.